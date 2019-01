Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre en ce mois de janvier, tant en Belgique où Anderlecht devra se renforcer, qu'à l'étranger où des noms ronflants sont annoncés sur le départ.

Anderlecht suivrait un nouveau milieu offensif!

- Selon nos informations, Santini serait courtisé par l'Arabie saoudite. Les Saoudiens lui offriraient un pont d'or difficile à refuser. Le Sporting ne l'empêchera pas de partir si les Saoudiens payent ce qu'il demande et que le Croate indique que cette offre l'intéresse.

- Pozuelo devrait rester à Genk pour HLN. Si, en début de semaine, la tendance était plus à un départ, le joueur pourrait finalement signer un nouveau contrat avec une belle revalorisation salariale à la clef. La traditionnelle conférence de presse d'avant match a été avancée d'un jour et le public devrait donc connaître officiellement le choix du joueur. Suspense...

© D.R. - Marouane Fellaini pourrait quitter Manchester United selon nos informations. Le Diable Rouge était un fidèle soldat de Mourinho et régulièrement aligné par le Portugais. Depuis la nomination d'Ole Gunnar Solskjaer, il n'a disputé que 3 minutes en championnat. Pire, il n'était pas dans l'effectif lors des deux derniers matchs. Souvent sujet aux blessures, le joueur intéresserait l'AC Milan, Porto et... Guangzhou Evergrande (qui est très proche de signer Mousa Dembélé). Nous vous avions déjà parlé de cet intérêt qui est confirmé par le journal The Mirror. Plus d'infos ici...

- Comme nous vous l'annoncions hier, Ryan Babel a bel et bien signé son contrat avec Fulham. Une recrue d'expérience qui pourrait faire un bien fou au club de Londres.

© D.R. - Vraisemblablement, James Rodriguez ne devrait pas rester au Bayern Munich très longtemps. Plus trop en odeur de sainteté en Bavière, Arsenal aimerait récupérer le Colombien dès cet hiver selon le Mail. L'objectif serait de racheter les derniers 6 mois de location du meneur de jeu au Bayern pour 3 millions et négocier un transfert cet été. Une somme de 4 millions d'euros est évoquée.

© D.R. - As annonce que si Christian Eriksen ne signe pas de nouveau contrat, il ne voudra négocier qu'avec une seule équipe: le Real Madrid. Les Merengues sont des fans de longue date du maître à jouer danois. Florentino Pérez va-t-il reformer une équipe de Galactique avec Eriksen et Hazard lors des prochains mercatos ?

© D.R. - Gattuso a indiqué en conférence de presse que Gonzalo Higuain "était détendu. Il y a beaucoup de rumeurs le concernant mais il s'entraîne très bien avec ses coéquipiers et il travaille très dur". Il a poursuivi: "Il est toujours souriant à l'entrainement et il rigole avec ses coéquipiers. Probablement que quelque chose a changé après le penalty raté et la carte rouge après la Juve. Je tiens à souligner que Gonzalo ne m'a jamais signifié qu'il voulait partir." Cependant, ce dossier est très compliqué. Pour plus d'explications, c'est ici!

- Naples prêt à des folies pour Nicolo Barella selon la Gazzetta dello Sport. Le milieu de terrain de Cagliari est également convoité par Chelsea depuis le départ de Cesc Fabregas à Monaco. Le club napolitain formulerait une offre de 40 millions d'euros plus Marko Rog ou Adam Ounas (deux joueurs de l'effectif). De plus, il proposerait au joueur un salaire annuel de 3 millions par an pour une durée de 5 ans! Naples parviendra-t-il à faire plier Cagliari jusque-là intraitable dans ce dossier?

© D.R. - Fumée blanche dans le dossier Mario Balotelli? Selon la presse italienne, et le célèbre journaliste Di Marzio, le Niçois va enfin revêtir la vareuse olympienne! Le fantasque attaquant pourrait toucher deux millions d'euros pour les 6 prochains mois. Le média italien n'a pas indiqué la durée du contrat mais Nice avait déjà annoncé que le club ne bloquerait plus l'Italien.

- François Kamano est plus que jamais dans le viseur de l'AS Monaco. Les Monégasques ont offert 18 millions d'euros plus deux de bonus. Une proposition qui devrait satisfaire les Girondins. Pour le remplacer, Bordeaux pense à Bryan Mbeumo qui évolue à Troyes en Ligue 2. Cet ailier de 19 ans a déjà planté 6 roses pour 3 passes décisives alors que c'est sa première saison chez les pros.