Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre en ce mois de janvier, tant en Belgique où Anderlecht devra se renforcer, qu'à l'étranger où des noms ronflants sont annoncés sur le départ.

Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - Qui est Peter Zulj, la nouvelle recrue d'Anderlecht ? Plus d'infos ici.

- Ce n'est pas le seul transfert qui occupe Anderlecht. Selon HLN, Morioka et Santini pourraient plier bagages. Michael Verschuren a noté que le RSCA cherchait un autre attaquant. Le nom de Yunus Akgun a été mentionné. Cet attaquant turc de 18 ans évolue à Galatasaray qui serait à l'écoute d'une offre de 3 millions d'euros.

© D.R. - Que va faire Christian Eriksen? Tottenham souhaite absolument prolonger son protégé dont le contrat se termine en juin 2020. Selon AS, la préférence du joueur irait au Real Madrid en cas de départ. Certains clubs anglais n'ont pas dit leur dernier mot. Chelsea et Manchester City seraient très attentif à la situation du meneur de jeu.

- Michy Batshuayi est sur une voie de garage à Chelsea, qui bloque son attaquant. Plus d'informations ici.

© D.R. - Le Bayern Munich a recruté Benjamin Pavard pour la coquette somme de 35 millions d'euros au début de l'hiver. Bild affirme que Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du club allemand, a tout tenté pour amener le joueur dès janvier et non en été. Le Bayern a essuyé un refus catégorique de Stuttgart qui n'a rien voulu entendre. Les Bavarois profiteront du polyvalent arrière à partir de juin.

© D.R. - Alvaro Morata serait très proche de signer à l'Atlético selon Sky. Chelsea préfère vendre son joueur pour tenter de rentabiliser un maximum son investissement colossale de 80 millions d'euros (bonus compris) en 2017. Ce deal pourrait se faire uniquement si son club de Chelsea lui trouve un remplacement.

- Nous l'avions relayé hier, le transfert s'est précisé hier soir. Munas Dabbur va bel et bien s'engager avec le FC Séville ! Il devra d'abord réussir la traditionnelle visite médicale avant d'être officiellement présenté aujourd'hui ou demain. Le joueur de Salzbourg a planté 20 roses en 30 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

- Le FC Barcelone se cherche une doublure à Luis Suarez depuis le départ de Munir El Haddadi. Un ancien attaquant de Liga pourrait débarquer bientôt en la personne de Carlos Vela selon la Cadena Ser. L'attaquant mexicain connait parfaitement la Liga pour l'avoir disputée pendant 6 saisons avec les clubs du Celta Vigo, d'Osasuna, Salamanque et surtout la Real Sociedad. Il évolue aujourd'hui au Los Angeles FC, en MLS, où il a inscrit 15 goals en 30 matchs lors de la défunte saison.

© D.R. - LE tube de l'été bientôt entériné? Hier, la presse italienne annonçait un accord imminent entre Chelsea, l'AC Milan et la Juventus pour le transfert de Gonzalo Higuain. Comme nous vous l'avions expliqué, l'affaire est complexe. Selon Sky Italy, le joueur serait prêté pour 6 mois. S'il remplit certains objectifs (matches joués, buts marqués...) il serait obligatoirement loué automatiquement pour une saison supplémentaire. Si cela se concrétise, ce transfert constitue assurément l'un des transferts de l'hiver.

- Le transfert d'Higuain pourrait bouleverser le mercato! En cas de départ, le jeu de chaise musicale pourrait enfin débuter! Morata partirait probablement pour l'Atlético Madrid car il souhaite retrouver la capitale espagnole. Ensuite, le Milan jetterait son dévolu sur Krzysztof Piątek du Genoa. Le joueur ne sera pas facile à débusquer car les Gênois se montrent gourmands pour l'attaquant polonais. En cas d'échec, Sky Italia estime que le plan B se nommerait... Michy Batshuayi! Seulement, les Rossonero ne veulent entendre que d'un prêt ce qui n'est pas le souhait de Chelsea qui préfère un transfert sec. Monaco, également à la recherche d'un numéro 9 avait envisagé le gros coup Michy mais pourrait se rabattre sur Kalinic qui n'est plus désiré à l'Atlético. La valse des attaquants peut bientôt commencer!

© D.R. - Falcao aurait proposé ses services à l'Atletico Madrid! D'après El Mundo, le Colombien était prêt à diminuer son salaire de moitié pour retourner dans le club où il a explosé. L'Atlético a refusé car, même avec son salaire réduit de moitié, l'attaquant ferait dépasser le plafond salarial exigé par la Liga. Son âge avancé et ses problèmes physiques répétés ont également freiné les Colchoneros!

- Cela bouge à Lille! Le président nordiste, Gérard Lopez, a fait le point sur le mercato en conférence de presse. Il a tout d'abord parlé du bankable Nicolas Pépé, "On sait que Nicolas Pépé est parmi les meilleurs en Europe à l’heure actuelle en termes de statistiques. On sait qu’il est suivi. Tout le monde a compris qu’il ne partirait pas cet hiver, même si de l’intérêt a déjà été montré à son égard pour cet été" L'Ivoirien serait suivi par Arsenal lors du mercato estival. Ensuite, il a abordé le cas Thiago Mendes, ardemment courtisé par l'AS Roma: "Si un joueur comme Thiago Mendes venait à partir, il est clair qu’on n’a pas attendu le mois de décembre pour savoir comment le remplacer. On n’affaiblira pas le groupe, ça c’est clair. Notre modèle est basé sur notre capacité à nous adapter" Lille est toujours poursuivi par la DNCG et doit dégraisser pour rentrer dans les clous de son budget.