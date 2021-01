Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

- Memphis Depay propose ses services au Real Madrid. Evoque du côté de Barcelone pour rejoindre Koeman l'été dernier, le Néerlandais a contacté la Casa Blanca selon la presse espagnole. Le Lyonnais sera libre à la fin de la saison

- Sergio Ramos évoque un départ du Real. D'après Telefoot, le défenseur central parle d'une nouvelle destination avec son entourage mais le PSG n'est pour l'instant qu'une rumeur. Aucun contact n'a été établi entre les deux parties.

- Le Milan AC s'active. Selon Sky Italia, Mario Mandzukic va rejoindre les Rossoneri pour six mois. L'attaquant devrait être suivi par le défenseur central Fiyako Tomori. Chelsea le loue pour six mois et les Italiens disposeront d'une option d'achat de 30 millions.

- Mouscron officialise Christophe Lepoint. Le milieu de terrain de 36 ans quitte Courtrai libre et fait son retour au Canonnier. Il a signé un contrat d'un an et demi.

- Arkadiusz Milik est proche de l'OM. "Il y a une négociation en cours" a reconnu le directeur sportif napolitain, Cristiano Giuntoli à la télé italienne. L'affaire pourrait se conclure pour un montant de 8 millions d'euros + 3 millions de bonus.

- Pep Guardiola rêve de Lukaku. Selon The Telegraph, le technicien espagnol bénéficiera d'une enveloppe de 200 millions de livres pour recruter cet été. Il voudrait consacrer une grande partie de cette somme pour s'attacher les services d'un grand attaquant. Lukaku constituerait selon le journal la première piste. Darwin Nunez est aussi surveillé.