Mercato Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.- 15h20: le quotidien espagnol Marca, plutôt fiable quand il s'agit du Real Madrid, en semble convaincu: les Merengues vont (enfin) recruterl'été prochain. Selon Marca, le Brainois a (de nouveau) refusé une prolongation de contrat des Blues et semble décidé à ne plus prolonger son bail à Londres. De quoi faire baisser son prix (de 200 à 100 millions d'euros, selon nos confrères) puisqu'il n'aura plus qu'un an de contrat en juin prochain. Le Real aurait même, un temps, souhaité l'enroler dès cet hiver mais le joueur est décidé à ne pas abandonner son club actuel en milieu de saison.- 15h01:serait en discussion avec Oldham en vue de devenir coach de l'équipe de League Two, selon Sky Sports.- 14h10:loupera le match du Milan AC face au Genoa, ce lundi. "Il n'est pas prêt pour ce match en raison de toutes ces rumeurs", a expliqué son coach Gennaro Gattuso. L'attaquant argentin est pressenti à Chelsea.- 13h30:ne devrait finalement pas rejoindre la Chine. West Ham semble bien décidé à conserver son avant-centre autrichien, selon Skysport.

- 11h30: Mario Balotelli a pris sa décision: il souhaite rejoindre l'Olympique de Marseille, qui en a fait sa priorité du mercato hivernal, selon Telefoot.



- 11h: le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, a tranché: " Julian Weigl reste à Dortmund". De quoi refroidir les ardeurs du PSG.



- 10h20: Callum Hudson-Odoi serait décidé à repousser les offres de revalorisation salariale de Chelsea, selon le Mail on Sunday. Objectif de la manoeuvre: rejoindre au plus vite le Bayern Munich qui a déjà proposé jusqu'à 40 millions d'euros pour le jeune ailier.



- 10h10: Frenkie De Jong devrait annoncer son choix cette semaine, selon Catalunya Radio. Le médian de l'Ajax a des offres du PSG et du Barça.



- 9h55: Emiliano Sala à Cardiff, c'est officiel. Comment va réagir coach Vahid, qui annonçait son probable départ de Nantes en cas de transfert sortant de son attaquant ? Valère Germain pourrait être acheté à Marseille pour compenser le départ de l'Argentin.



- 9h35: Philippe Coutinho pourrait faire l'objet d'une offre de 100 millions de livres (plus de 110 millions d'euros) de la part de Chelsea, selon certains médias britanniques. Il faut dire que son adaptation à Barcelone n'est pas celle qu'espéraient les dirigeants catalans, en le recrutant pour 160 millions d'euros.