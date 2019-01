Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre en ce mois de janvier, tant en Belgique, où Anderlecht devra se renforcer, qu'à l'étranger, où des noms ronflants sont annoncés sur le départ.

Le fil infos:

Les infos du matin:

© D.R. - Nabil Dirar ne reviendra pas en Belgique cet hiver! Mis au placard par Cocu, l'ancien coach démis de ses fonctions, il n'est pas autorisé à quitter son club. Anderlecht et Bruges avaient montré leur intérêt pour l'international marocain. Problèmes: son salaire est impayable et le nouvel entraîneur de Fenerbahçe veut prolonger son contrat et croit en son joueur.

- Toujours à Anderlecht, Morioka aurait dit non à la Chine et au club d'Edmilson au Qatar (Al-Duhail). Avec l'arrivée de Zulj, son avenir semble pourtant bouché à Anderlecht.

- A Bruges, Luan Peres peut se chercher un nouvel employeur. Le joueur de Bruges est courtisé par le Sporting Lisbonne et Gremio.

© D.R. - Le Real Madrid espère débourser 100 millions d'euros pour attirer Eden Hazard cet été. D'après Marca, l'état major de la Maison blanche considère qu'avec un an de contrat, un montant de 100 millions d'euros serait approprié. Selon la presse anglaise, Chelsea demanderait 110 millions d'euros pour notre capitaine de l'équipe nationale. Une différence minime. Eden Hazard réalisera-t-il son rêve en rejoignant les Merengues?

- Selon The Mirror, l'arrivée d'Alvaro Morata à l'Atletico Madrid dépendrait du départ de Gelson Martins pour... Arsenal! Le rival des Blues espèrent obtenir la signature du Portugais ce qui libérerait une place dans l'effectif des Colchoneros.

© D.R. - James Rodriguez serait prêt à rejeter les avances d'Arsenal pour ce mercato afin de se concentrer sur le Bayern Munich. Selon ESPN, le joueur veut percer au Bayern et aimerait rester au moins jusqu'en fin de saison. Le milieu colombien est prêté par le Real au Bayern depuis un an et demi.

© D.R. - En attendant Eden Hazard cet été, le Real Madrid se renforce en défense. D'après AS, les Galactiques ont trouvé un accord pour Éder Militão. Le défenseur de Porto devrait signer pour 50 millions d'euros. Encore une belle plus-value pour le club portugais qui avait acheté le défenseur axial pour 4 millions d'euros en août.

© D.R. - Gattuso "accepte la décision de Gonzalo Higuain. Il aurait sûrement pu faire plus et peut-être qu'on aurait pu l'aider à mieux s'intégrer. Il a poursuivi, Je veux être honnête avec vous tous. Nous avons eu une mauvaise séance d'entraînement aujourd'hui à cause de toutes ces rumeurs. Nous avons parlé après la séance d'entraînement et je ne le considérais pas prêt pour ce match." L'Argentin n'est pas sélectionné pour le match de ce soir des Milanais. Une preuve de plus que l'attaquant est plus que jamais sur le départ après les déclarations de l'entraîneur en conférence de presse.

- Matteo Darmian devrait signer pour la Juventus de Turin selon Sky Sports Italy. L'arrière droit italien ne joue presque pas en Angleterre et n'a participé qu'à 5 matchs de championnat. Son arrivée est conditionnée au départ de Leonardo Spinazzola. Darmian serait prêté jusqu'en fin de saison contre 3.4 millions d'euros pour 6 mois.

© D.R. - Fumée blanche pour Balotelli? Selon La Provence et L'Equipe, le fantasque italien va s'engager rapidement pour Marseille. Les médias sont dithyrambiques et annoncent que le joueur signerait pour 6 mois avec un salaire de 3 millions d'euros sur cette période. C'est Mino Raiola, son agent, qui dicte le tempo des négociations... L'OM tiendrait-il enfin son avant centre de renom pour son "Champions Project"?

- Monaco dégraisse un peu! Samuel Grandsir, qui ne s'est jamais imposé sur le Rocher, est prêté à Strasbourg. Ce week-end, Strasbourg a écrasé les Monégasques au stade Louis II (1-5).