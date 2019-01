Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre en ce mois de janvier, tant en Belgique, où Anderlecht devra se renforcer, qu'à l'étranger, où des noms ronflants sont annoncés sur le départ.

Le fil infos



- 13h40: gros coup dur pour Jordan Lukaku ! Le Diable rouge a loupé sa visite médicale à Newcastle, où il devait être prêté jusqu'en fin de saison ! Est-ce à cause de ses anciennes blessures, qu'il n'a pas pu se montrer convaincant lors de ces examens médicaux ? Une chose est certaine, sa situation est compliquée à la Lazio et se sera mission impossible d'obtenir un transfert s'il n'est pas à 100%.



- 13h20: la FIFA a suspendu provisoirement le transfert d'Anthony Modeste vers Cologne. L'attaquant français voulait arracher son départ de Chine en prétextant des salaires impayés, ce dont doute la FIFA. Affaire à suivre...



- 13h14: Matthijs de Ligt va-t-il suivre son équipier Frenkie de Jong au Barça? Les déclarations récentes du joueur, qui dit être concentré sur l'Ajax, ne semblent pas avoir refroidi les dirigeants catalans, selon le Mundo Deportivo. Le club espagnol verrait en De Ligt le remplaçant parfait de Gerard Pique.



- 12h35: Ivan Perisic, buteur en finale du dernier Mondial et ex-Brugeois, souhaiterait quitter l'Inter Milan ! Le Croate semble rêver de Premier League et le club lombard serait ouvert à cette possibilité, à condition de récupérer environ 40 millions d'euros dans l'affaire.



- 11h55: Josh Maja quitte Sunderland pour rejoindre Bordeaux ! L'attaquant a couté environ 4,5 millions d'euros aux Girondins.

- 10h30: le Bayern Munich s'apprêterait à formuler une nouvelle (et dernière ?) offre pour

Callum Hudson-Odoi, selon Sky Sports. Une chose est certaine: il faudra débourser plus de 40 millions d'euros pour arracher le prodige anglais à Chelsea.



- 10h10: Arnautovic a rappelé qu'il ne comptait pas quitter West Ham, sa "maison", cet hiver. Malgré plusieurs offres, notamment de Guangzhou Evergrande.





Les infos du matin

- Deux indésirables mauves sur le départ ? - C'est triste, mais c'était inévitable. Cardiff a gelé le premier versement du transfert d', selon le Daily Telegraph. Le club gallois attendrait les conclusions de l'enquête établissant les diverses responsabilités avant de payer Nantes. Le coût total du transfert, salaire compris (sur trois ans de contrat) était de 34 millions d'euros. L'assurance du club ne couvrirait que la moitié de cette somme.- Plusieurs médias britanniques relaient cette rumeur, ces dernières heures:pourrait entrer dans l'organigramme du PSG, peut-être pour remplacer Antero Henrique, qui a échoué dans sa quête du recrutement de Frenkie De Jong.- Guardiola l'a rappelé: Manchester City ne va pas surpayer ses prochains transferts. Et d'insister: "On essaye aussi de garder l'harmonie vis à vis des salaires du vestiaire. Quand vous n'avez plus d'équilibre à ce niveau, vous avez souvent des problèmes d'humeur dans le vestiaire". Selon la presse d'outre-Manche, City s'était également renseigné sur Frenkie De Jong, qui a finalement préféré rejoindre Barcelone.