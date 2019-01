Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre en ce mois de janvier, tant en Belgique, où Anderlecht devra se renforcer, qu'à l'étranger, où des noms ronflants sont annoncés sur le départ.

15h14: L'attaquant Gelson Martins est prêté à Monaco. L'attaquant portugais arrive sous forme de prêt en provenance de l'Atlético Madrid. Agé de 23 ans, l'attaquant de couloir international portugais (21 sélections), a été formé au Sporting Portugal et avait été transféré à l'Atlético Madrid au début de l'actuelle saison, où il n'était pas titulaire. Avec le Portugal, Gelson Martins a disputé la Coupe des Confédérations 2017 et la Coupe du Monde 2018.

14h30: Alvaro Morata, barré à Chelsea, a passé dimanche sa visite médicale avec l'Atlético Madrid en vue de rejoindre le club "colchonero", a confirmé un porte-parole du club après la diffusion d'images du joueur à sa sortie d'une clinique madrilène. "Tout s'est bien passé", a commenté l'attaquant (26 ans), posant devant les caméras, ce qui suggère que l'officialisation de l'opération pourrait être proche, sous la forme d'un prêt selon la presse. La visite médicale de contrôle est traditionnellement l'une des dernières étapes avant un transfert. "Il l'a passée ce matin", a confirmé un porte-parole de l'Atlético.

14h14: Bakary Sako prêté à Crystal Palace jusqu'au terme de la saison. Bakary Sako, prêté par West Bromwich Albion, portera les couleurs de Crystal Palace jusqu'en fin de saison. Le club de Premier League l'a annoncé dimanche. Le milieu offensif malien de 30 ans, arrivé en fin de contrat chez les Eagles la saison dernière, s'était engagé en faveur du pensionnaire de Championship début octobre. Après seulement six matches pour WBA, il fait donc son retour à Crystal Palace, où il a déjà évolué entre 2015 et 2018. A noter que le club londonien ne dispose pas d'option d'achat

11h36: Vincent Kompany doit-il se faire du souci? A la suite de l'enlisement de pourparlers entre le défenseur des Diables rouges et le club mancunien, Sky Sport annonce que l'avenir de Vince The Prince à Manchester City pourrait se révéler incertain. En cause: l'état de forme physique du joueur de 32 ans qui nourrirait des inquiétudes du côté des Citizens en vue du renouvellement de son contrat.

11h11: Vital Borkelmans a prolongé de quatre ans son contrat en tant que sélectionneur de la Jordanie. Le Belge de 55 ans a annoncé la nouvelle samedi soir sur Twitter.

Borkelmans vient de réaliser une bonne performance avec son équipe à la Coupe d'Asie. Sortie de son groupe après avoir battu l'Australie, l'équipe de l'ancien T2 des Diables Rouges a été éliminée en huitièmes par le Vietnam. Stephan Van der Heyden, assistant de Borkelmans, a également été prolongé. Vital Borklemans, T2 de Marc Wilmots chez les Diables de 2012 à 2016, était devenu l'adjoint du sélectionneur jordanien Jamal Abu Abed en mai dernier. Le Limbourgeois a été nommé coach fédéral fin septembre suite au départ de Jamal Abu Abed.

10h42: Malcom visé par Arsenal. D'après The Sun, le Barcelonais Malcolm, en situation délicate du côté de la Catalogne, serait dans le viseur d'Arsenal. Il apparaît que c'est sous forme de prêt que les Gunners voudraient faire débarquer l'ailier brésilien pour un deal assorti d'une option d'achat à hauteur de 58 millions d'euros. Les deux clubs auraient également évoquer le cas de Denis Suarez.

10h22: Marko Arnautovic restera à West Ham. Il aura marqué cet épisode du mercato hivernal de son empreinte, mais finalement l'attaquant autrichien a décidé de prolonger chez les Hammers.

10h11: Adrien Rabiot plaît à Tottenham. Selon Mundo Deportivo, les Spurs auraient déposé une offre de 18 millions pour le médian français.