Le fil infos

Les infos du matin:

© D.R.

- Absent de la feuille de match ce mercredi,pourrait quitter le Standard d'ici la fin du mercato. Luka Elsner a avoué que le mercato en cours était une des causes de sa non-sélection.

- Charleroi passe à la vitesse supérieure dans son mercato. Plus d'informations ici.

© D.R.

- Les négociations continuent entre Lyon et Newcastle au sujet deselon le quotidien. Les Gones réclameraient un peu plus d'argent que les 40 millions proposés par les Magpies. Le joueur aurait lui, déjà donné son accord.

- Paulo Dybala, en fin de contrat dans 6 mois, intéresse Manchester City si l'on croit la Gazetta dello Sport. Les Citizens seraient prêts à lui offrir un contrat assorti d'un salaire annuel de 10 millions.

- Malgré les protestations aux abords du stade contre son arrivée, Vitor Pereira se rapproche toujours plus d'Everton. Le Portugais devrait bel et bien devenir le nouvel entraineur des Toffees selon Sky Sport.

- Samuel Kalu a signé à Watford jusque juin 2025. L'ancien gantois rejoint les Anglais pour la modeste somme de 3 millions.

© D.R.

- Et si contre toutes attentes,prolongeait au Barça ? Le Français et la direction catalane se seraient rapprochés ces dernières heures et le joueur souhaiterait qu'un accord aboutisse. Suite et pas fin de la saga de ce mercato hivernal.

- D'après Fabrizio Romano, Daniel Wass va très prochainement signer à l'Atlético Madrid. Le Danois va passer sa visite médicale dans la journée et paraphera un contrat jusque juin 2023.

- Une nouvelle fois selon Fabrizio Romano, toujours très bien informé, Ilaix Moriba va prolonger à Leipzig avant d'être prêté dans la foulée à Valence. Les Espagnols espèrent également recruter Bryan Gil, sur le départ à Tottenham.

- Nous vous parlions hier d'un potentiel échange entre Alex Baldé, jeune de la Masia, et Tagliafico. Selon Marca, l'échange ne se fera pas, car l'Espagnol ne souhaite pas rejoindre l'Ajax.

© D.R.

pourrait quitter le Bayer Leverkusen selon. Les Allemands auraient reçu une offre aux alentours des 20 millions de la part de Newcastle pour son latéral gauche.

- Un jeune défenseur de Schalke 04 intéresse fortement l'AC Milan selon Bild. Les Allemands auraient refusé une première offre de 6,5 millions pour Malick Thiaw, le club de la Rühr ne veut pas se séparer d'un titulaire alors qu'ils sont en pleine lutte pour la promotion en Bundesliga.

© D.R.

n'est pas certain de prolonger à l'Inter d'après la. Le Croate est en fin de contrat dans 6 mois et l'arrivée prochaine deà son poste pourrait sceller son sort. L'ancien brugeois gagne actuellement 5 millions par an et voudrait être augmenté, ce qui n'est pas du goût des dirigeants Nerazzurri.

- Selon les médias italiens, la Roma serait toujours sur la piste de Granit Xhaka. Les Romains doivent néanmoins d'abord vendre avant de penser à recruter le Gunner.

© D.R.

- L'OGC Nice devrait embaucher, le joueur d'Angers. Selon les informations de, les Niçois auraient formulé une offre de 10 millions d'euros qui aurait été acceptée.

- Philippe Clement pourrait perdre son gardien à la fin de la saison. Alors qu'il est prêté par le Bayern jusque juin 2023, Alexander Nübel pourrait rentrer plus tôt que prévu en Bavière. Les dirigeants munichois souhaiteraient activer une clause qui leur permet de rapatrier le joueur à l'issue de cette saison selon FootMercato.

© D.R.

- Les négociations continuent entreet l'Inter Miami d'après les médias français. Les deux parties négocient une rupture de contrat à l'amiable.