{{2}- Klauss et Al-Dakhil en route vers Saint-Trond ? Retrouvez toutes les informations ici.

- Le jeune Noah Junior Sadiki devrait signer son premier contrat pro à Anderlecht très prochainement. Plus d'informations ici.



- A Anderlecht toujours, Stroeykens pourrait prolonger son contrat. Le RSCA et l'entourage du joueur sont en négociation. Toutes les infos ici.

- Daan Heymans s'est officiellement engagé à Charleroi hier soir. Plus de détails ici.

- Départ surprise du côté du Club de Bruges. Ignas Van der Brempt va quitter la Venise du Nord pour rejoindre le Red Bull Salzbourg selon Het Laatste Nieuws. Le Belge était d'ailleurs absent de la feuille de match lors du partage contre l'Union hier soir.

- Selon Het Nieuwsblad, L'Antwerp serait en passe de recruter William Pacho. L'Equatorien arriverait en provenance de Independiente del Valle, club de son pays natal.

- Il y a du mouvement à Gand. Toujours d'après les informations du Nieuwsblad, le Galatasaray voudrait Sinan Bolat et lui aurait proposé un contrat de 2,5 ans. Michel Louwagie a affirmé que le portier turc allait rester et honorer son contrat, qui prend fin dans 6 mois. Giorgi Chakvetadze quitte lui le club et rejoint Hambourg pour un prêt de 6 mois sans option d'achat.

- A quelques jours de la fin du mercato, retrouvez ici toutes les dernières infos sur les différents clubs belges.

- Newcastle est toujours en pourparlers avec le Bayer Leverkusen pour. Le latéral gauche peut partir pour une somme inférieure de 20 millions d'après Sky Sport. Le club allemand attend néanmoins de trouver son remplaçant avant de le céder aux Magpies.

- Cesar Azpilicueta veut rester à Chelsea, mais arrive en fin de contrat et les Londoniens ne veulent plus accorder de nouveaux contrats aux joueurs plus âgés selon Sky Sport. L'Espagnol se rapproche donc du Barça.

- Selon les informations de la presse anglaise, l'accord entre Newcastle et Lyon est imminent pour Bruno Guimaraes. Le Brésilien devrait même passer sa visite médicale dès aujourd'hui.

- Très actif depuis le début du mercato, Newcastle va tenter de se renforcer jusqu'à la toute dernière minute. Selon El Chiringuito, les Anglais souhaiteraient acquérir... Yannick Carrasco ! L'Atlético n'est cependant pas vendeur et il faudra alors faire sauter la clause libératoire du Belge.

- Encore une arrivée à Aston Villa. Décidément très actifs durant cette période de transferts, les Villans ont cette fois recruté Calum Chambers en provenance d'Arsenal pour seulement 2 millions. L'Anglais arrivait en fin de contrat dans 6 mois.

- Le transfert d'au Barça serait bouclé selon la presse catalane. Il s'agirait d'un prêt de 6 mois assorti d'une option d'achat de 30 millions.

- Après seulement 6 mois à Leipzig, le jeune Ilaix Moriba retourne déjà en Espagne et va s'engager pour un prêt de 6 mois du côté de Valence. L'ancien du Barça est déjà arrivé sur place et va passer ses tests médicaux aujourd'hui.

- L'Inter a officialisé dans la soirée d'hier l'arrivée de. L'international allemand signe chez les Nerazzurri jusque 2026.

- Le dénouement de la saga Vlahovic est proche. Selon la presse internationale, l'accord est total avec la Juventus et le Serbe devrait passer sa visite médicale aujourd'hui. La Fiorentina devrait annoncer son successeur, Arthur Cabral, dans la foulée.

- La Roma est toujours à la recherche d'un milieu défensif. Après les pistes de Kamara et Xhaka, c'est au tour de Danilo Pereira d'être suivi par les Italiens selon la Gazetta dello Sport. Le PSG pourrait être vendeur.

- Le Borussia Monchengladbach et son directeur sportif sont sur le point de se séparer selon les informations de Kicker.aurait demandé au club de résilier son contrat, qui court jusque 2026.

- Dortmund s'active pour le recrutement de Karim Adeyemi selon la presse allemande. L'Allemand arriverait cet été et pourrait combler le potentiel départ d'Erling Haland.

va bel et bien rester à l'OM jusqu'à la fin de saison selon le journal L'Equipe. Aucune offre concrète n'est arrivée sur la table des dirigeants phocéens.

- Vu la difficulté qu'ils ont à vendre, les Parisiens ne devraient pas recruter cet hiver selon le quotidien L'Equipe. Tanguy Ndombele devrait donc rester à Tottenham. Toujours selon le média français, la priorité des dirigeants du PSG pour l'été prochain se nomme Paul Pogba.