Le fil infos

Mercato Il ne s'ouvrira officiellement qu'à minuit mais les rumeurs vont déjà bon train... retrouvez les principales ci-dessous.

- 16h12: Robert Lewandowski a avoué qu'il pourrait terminer sa carrière au Bayern de Munich.

- 15h49: West Brom a annoncé le transfert de Mason Holgate en prêt pour le reste de la saison. Il arrive d'Everton.

- 13h12: Luis Muriel se rapproche de la Fiorentina selon le média espagnol El Desmarque. L'attaquant colombien de Séville était absent lors de la reprise de l'entraînement du club adalou et devrait être prêté en Italie dès janvier.

- 12h10: Frenkie de Jong aurait donné son accord pour rejoindre Barcelone. SportBild parle d'un contrat de cinq ans. Reste au Barça à s'entendre avec l'Ajax Amsterdam pour le transfert du prodige néerlandais. Le Bayern Munich, également intéressé pet le milieu de terrain, aurait laché l'affaire.

- 10h15: Isco l'assure: il va rester au Real Madrid jusqu'en fin de saison. "Je ne m'en vais pas cet hiver, je suis très excité par cette nouvelle année" à Deportes Cuatro

Les infos du matin

- 9h15: Bild annonce que, l'ailier américain du Borussia Dortmund, aurait un accord avec Chelsea ! Très talentueux, l'Américain de 20 ans est actuellement barré par le retour en forme de Marco Reus et l'éclosion de l'OVNI Jadon Sancho. Son contrat prend fin en 2020 et il pourrait faire l'objet d'une transaction à 50 millions d'euros. Les Blues pourraient trouver en lui la relève d'Eden Hazard, qui sera de nouveau très convoité l'été prochain.- 9h10: Munir El Haddadi, grand espoir du FC Barcelone qui tarde toutefois à confirmer, figurerait sur les tablettes de l'Olympique de Marseille, selon Mundo Deportivo. Alavés, le Celta Vigo et West Ham suivent également celui qui sera libre en juin prochain.- 8h55: Manchester City et le Real Madrid suivent, l'arrière gauche du Betis Séville, selon le Daily Mirror.- Selon nos confrères de L'Equipe,intéresse La Gantoise ! Le gardien prêté par Monaco au Cercle de Bruges est excellent depuis le début de saison et il fait l'objet des convoitises des Buffalos. Ce transfert pourrait se faire l'été prochain..., l'homme en forme à Lille et la révélation de la Ligue 1 en 2018 a fermé la porte à un départ en janvier.Le joueur pourrait faire l'objet d'un transfert record (et battre les 40 millions d'Eden Hazard) l'été prochain..., doublure d'Harry Kane à Tottenham, devrait rejoindre le Galatasaray dans les prochains jours !- Watford affirme qu'il n'est pas question de vendreen janvier, peu importe le prix. Le PSG serait notamment intéressé.- D’après les informations de France Football, la signature de l’international françaisà West Ham est imminente. Un accord a été trouvé entre les Hammers, Samir Nasri et son agent Alain Migliaccio pour un contrat jusqu’en fin de saison avec une option de deux années supplémentaires. Le joueur de 31 ans retrouvera à Londres Manuel Pellegrini, qui a entraîné le Français lorsque celui-ci évoluait à Manchester City. Le dernier club du joueur de 31 ans étant Antalyaspor, West Ham n’attend plus qu’une lettre de sortie de la Fédération turque pour valider le contrat. Samir Nasri est suspendu depuis juillet 2017 pour avoir subi une perfusion intraveineuse de vitamines aux États-Unis, fin 2016. Cette sanction de dix-huit mois prend donc officiellement fin en ce 1er janvier 2019., l'attaquant réserviste de Liverpool, cherche du temps de jeu. A 21 ans, il pourrait aller en trouver du côté de Crystal Palace où il concurrencerait Christian Benteke. Le joueur aurait même déjà passé sa visite médicale, selon les médias anglais.pourrait quitter West Ham et débarquer à Valence en janvier. Si la transaction estimée à 8 millions d'euros a bien lieu, cela fera un concurrent de plus pour Michy Batshuayi.