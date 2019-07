Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, ce qui a déjà été fait par le Standard, tandis que Bruges et Genk prépareront la lutte pour le prochain titre. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.

A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air. Rappelons que le mercato anglais fermera ses portes dès le 8 août, ce qui impactera tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.

Le fil infos

Les infos du matin

© DH - Le capitaine du KRC Genk , Sebastien Dewaest, a parlé de l'avenir de Sander Berge en marge de la victoire contre Malines samedi. Selon lui, "S'il y a des bons clubs qui le veulent et que pour lui c'est important de partir, je pense que c'est mieux qu'il parte. Mais Sander m'a dit qu'il ne partirait pas n'importe où." Il reste encore un peu plus d'un mois de mercato en Belgique.

- Selon HLN, Stéphane Omeonga devrait débarquer aujourd'hui au Cercle de Bruges. Le jeune milieu de 23 ans appartient au Genoa et pourrait devenir la 11e recrue de l'été pour les Brugeois.

© DH - Harry Maguire va devenir le défenseur le plus cher de l'histoire ! Selon The Independant, son transfert vers Manchester United devrait s'évaluer à 90 millions d'euros. A cela pourrait s'ajouter 10 millions d'euros de bonus grâce à diverses clauses. L'Anglais s'apprête à battre le record de Virgil Van Dijk de 85 millions d'euros il y a un an et demi.



- West-Ham continue d'essayer de renforcer son équipe. Après l'achat pour 50 millions d'euros de Sébastien Haller, les Hammers tentent de s'attacher les services de Sjibril Sidibé de Monaco. Selon le journal L'Equipe, le latéral fait l'objet d'une offre de 15 millions d'euros.

- L'entraîneur d'Arsenal, Unai Emery, souhaite encore renforcer son équipe. Après la victoire 3-0 contre la Fiorentina hier, il a déclaré: "Nous avons de très bons jeunes joueurs. Nous sommes également conscients que nous devons améliorer certains joueurs de cette équipe. Je veux signer un, deux, trois ou quatre joueurs seulement si nous pouvons être sûrs qu’ils viendront améliorer notre équipe."

© DH - Nabil Fékir réfléchit à son avenir. Le champion du monde hésite entre le Bétis Séville ou Naples pour son avenir. Selon L'Equipe, le Français aurait une préférence pour les Espagnols.

© DH - Mayence pourait réaliser une très belle plus-value sur Jean-Philippe Gbamin. L'Ivoirien de 23 ans était arrivé pour 5 millions d'euros en 2016 en provenance de Lens. Selon Bild, Paris, Lyon et Marseille sont intéressés par son profil. Les Allemands demandent tout de même 30 millions pour le milieu défensif.

© DH - Toby Alderweireld, parti pour rester ? Le défenseur a annoncé après le match amical de Tottenham contre la Juventus (victoire 3-2), qu'il était "pleinement concentré sur la saison avec les Spurs". La Gazzetta dello Sport annonce que son transfert à l'AS Roma est au point mort. Les Romains pourraient se tourner vers Daniele Rugani de la Juventus selon le journal.

- L'Inter Milan ne parvient pas à se débarrasser de ses indésirables. Mauro Icardi, Radja Nainggolan et Ivan Perisic sont toujours au club. Selon la Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan a perdu 100 millions d'euros sur ces 3 joueurs. Il y a un an, leur valeur marchande s'élevait à 200 millions d'euros. Aujourd'hui, les joueurs auraient perdu 90 millions d'euros de valeurs.

© DH - Le feuilleton Neymar n'en finit pas ! Selon Mundo Deportivo, le Real Madrid aurait proposé 90 millions d'euros plus Gareth Bale pour obtenir les services du Brésilien. Le Gallois n'est plus en odeur de sainteté à Madrid et devrait partir prochaînement.

- Nouveau problème à venir au PSG ? Le Parisien annonce que Kylian Mbappé ne souhaite pas prolonger son contrat qui court jusqu'en 2022. Selon le journal parisien: "Mais le club est désormais à l'écoute de son point de vue et échange régulièrement avec lui ou ses proches sur le projet parisien"

- Allan Saint-Maximin souhaite partir cet été. Newcastle est un prétendant de longue date pour la venue de l'ailier virevoltant. Les Magpies vont formuler une offre de 15 millions d'euros pour le Français de 22 ans. Les Niçois en attendent 10 de plus.