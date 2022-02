Union

Anderlecht

: Cameron Puertas (Esp/Lausanne/Sui), Kacper Kozlowski (Pol/Pogon Szczecin via prêt Brighton/Ang), Koki Machida (Jap/prêt Kashima Antlers/Jap), Álex Millán (Esp/prêt Villareal/Esp),: Felipe Avenatti (Uru-Ita/fin prêt, Beerschot via Standard), Marcel Lewis (Ang/prêt Accrington Stanley/Ang)

Arrivées: /



Départs: Taylor Harwood-Bellis (Ang/fin de prêt, Stoke City via Manchester City/Ang), Nayel Mehssatou (Bel-Chl/Courtrai), Adrien Trebel (Fra/prêt Lausanne Sport/Sui), Mo Guindo (FC Pro Vercelli/Ita)





Charleroi

: Nauris Petkevicius (Lit/Hegelmann/Lit), Vakoun Issouf Bayo (C-I/prêt Gand), Bingourou Kamara (Fra-Sén/prêt Strasbourg/Fra), Daan Heymans (prêt Venezia/Ita), Youssouph Badji (Sén/Brest/Fra via prêt Club Bruges), Ben Karamoko (Fra-C-I/libre)

Départs: Shamar Nicholson (Jam/Spartak Moscou/Rus), Guillaume Gillet (rupture de contrat, Waasland-Beveren), Mamadou Fall (Sén/Kasimpasa/Tur), Chris Bedia (C-I-Fra/Servette FC/Sui), Amine Benchaib (Bel-Mar/Courtrai), Lucas Ribeiro Costa (Bré/prêt Waasland-Beveren via fin prêt Mouscron), Levi Malungu (prêt MVV Maastricht/P-B)





Standard

: Joachim Van Damme (Malines), Gilles Dewaele (Courtrai), Renaud Emond (FC Nantes/Fra), Mathieu Cafaro (Fra/Stade Reims/Fra), Pathé Mboup (Sé/AS Dakar Sacré-Cœur/Sén, intègre les U21)

Départs: Hugo Siquet (SC Fribourg/All), Collins Fai (Cam/Al Taï Club/ArS); Nicolas Gavory (Fra/Fortuna Düsseldorf/All); Ameen Al-Dakhil (Bel-Irk/Saint-Trond); João Klauss (Bré/Saint-Trond via fin prêt Hoffenheim/All); Glody Likonza (RDC/fin prêt TP Mazembe/RDC); Hamza Rafia (Tun/fin prêt Juventus/Ita); Felipe Avenatti (Uru-Ita/prêt Beerschot via fin prêt Union SG); Allan Delferriere (Hibernian FC/Éco, via fin prêt MVV Maastricht/P-B)





© D.R.

FC Bruges



: Tajon Buchanan (Can-Jam/New England/USA), Andreas Skov Olsen (Dan/Bologne/Ita), Denis Odoi (FC Fulham/Ang), Sargis Adamyan (Arm/prêt Hoffenheim/All), Mauricio Cuevas (USA/LA Galaxy/USA

Départs: Tibo Persyn (prêt Westerlo via fin prêt Inter/Ita) ; Wesley (Bré/International Porto Alegre/Bré via fin du prêt Aston Villa/Ang) ; Kamal Sowah (Gha/prêt AZ/P-B) ; Ignace Van der Brempt (RB Salsbourg/Aut) ; Youssouph Badji (Sén/prêt Charleroi via fin prest Brest/Fra); Ruben Providence (Fra/via fin prêt Roma/Ita)





Eupen

Arrivées: Torben Müsel (All/prêt M’Gladbach/All), Giannis Konstantelias (Grè/prêt PAOK Salonique/Grè), Teddy Alloh (Fra/prêt PSG/Fra), Simon Libert (fin prêt MVV Maastricht/P-B), James Jeggo (Aus/Aris Salonique/Grè)

Départs: Edo Kayembe (RDC/Watford/Ang)





Seraing

: Daniel Opare (Gha/libre), Molla Wagué (Fra-Mal/FC Nantes/Fra), Kouadio-Yves Dabila (CIv/prêt Lille/Fra), Maïdine Douane (Fra-Alg/prêt Metz/Fra), Álex Craninx (prêt Mölde FK/Nor)

Départs: Dario Del Fabro (Ita/Cittadella/Ita via fin prêt Juventus/Ita), Théo Pierrot (Fra/prêt Lommel)





Antwerp



: William Pacho (Équ/Independiente/Équ), Emanuel Emegha (P-B/Sparta Rotterdam/P-B), Didier Lamkel Zé (Cam/retour prêt Dunajska Streda/Svq)

Départs: Jonathan Bolingi (RDC/Burinam United/Tha), Robbe Quirynen (prêt Deinze)





Genk

: Aziz Ouattara (C-I/Hammarby/Suè)

Départs: Bastien Toma (Sui/prêt FC St. Gallen/Sui), Marius Könkkölä (Fin/AC Oulu/Fin), Carel Eiting (P-B/Huddersfield/Ang), Iké Ugbo (Can-Ang/prêt Troyes/Fra), Benjamin Nygren (Suè/Nordsjaelland/Dan via fin prêt Heerenven/P-B)





Beerschot

Cercle Bruges

: Dante Rigo (PSV/P-B), Felipe Avenatti (Uru-Ita/prêt Standard via Union SG): Felipe Micael (Bré/Ceará/Bré), Issa Soumaré (Sén/prêt Quevilly Rouen/Fra), Moisés Caicedo (Équ/fin prêt Brighton/Ang), Femi Seriki (Ang-Nig/fin prêt Sheffield Utd/Ang), Abdoulie Sanyang (Gam/Grenoble/Fra via fin prêt Superstars/Gam): Silvère Ganvoula (CBR/prêt Bochum/All)

Départs: Waldo Rubio (Esp/fin prêt Real Valladolid/Esp), Alex Millan (Esp/Union SG via fin prêt Villarreal/Esp), Arne Cassaert et Wolf Ackx (prêt Knokke), Serge-Philippe Raux Yao (Fra-CIv/Rodez/Fra), Kylian Hazard (prêt RWDM)





Courtrai

Arrivées: Tsuyoshi Watanabe (Jap/FC Tokyo/Jap), Alexandre De Bruyn (La Gantoise), Nayel Mahssatou (Anderlecht), Bryan Reynolds (USA/prêt AS Roma/Ita), Amine Benchaib (Bel-Mar/Charleroi), David Henen (Bel-Tog/Genoble/Fra)

Départs: Gilles Dewaele (Standard), Timothy Derijck (Zulte Waregem), Mathias Fixelles (Westerlo), Eric Ocansey (Gha/prêt Waasldn-Beveren), Brendan Hines-Ike (USA/DC United/USA, transfert après prêt), Nihad Mujakic (Bos/FK Sarajevo/Bos via fin prêt Waasland-Beveren)





La Gantoise

OHL

: Jordan Torunarigha (ALL-Nig/prêt Hertha Berlin/All): Alexandre De Bruyn (Courtrai), Vakoun Bayo (prêt Charleroi), Giorgi Chakvetadze (Géo/prêt Hambourg/All), Jordan Botaka (RDC/prêt Fortuna Sittard/P-B): Jo Gilis (fin prêt SK Heist)

Départs: Kawin Thamsatchanan (Tha/prêt Port FC/Tha), Barnabás Bese (Hon/fin contrat), Scotty Sadzoute (Fra-Mad/prêt Nïmes/Fra), Jesse Sekidika (Nig/fin prêt Galatasaray/Tur)





Malines

: Dries Wouters (prêt Schalke 04/All), Victor Wernersson (Suè/fin prêt Stabaek/Nor), Rick van Drongelen (P-B/prêt Union Berlin/All), Élie Youan (Fra-CIv/prêt St-Gall/Sui)

Départs: Joachim Van Damme (Standard), Igor de Camargo (Bel-Bré/RWDM), Sheldon Bateau (T&T/Samsunspor/Tur), Ferdy Druijf (P-B/fin prêt AZ/P-B)





Ostende

Saint-Trond

Zulte Waregem

: Kyle Ducan (USA/New York RB), Tatsuhiro Sakamoto (Jap/prêt Cerezo Osaka/Jap), Alessandro Albanese (Waasland-Beveren), Kjell Scherpen (P-B/prêt Brighton/Ang), Osaze Urhoghide (Ang/prêt Celtic Glasgow/Éco): /: Shinji Kagawa (Jap/PAOK Salonique/Grè), Daiki Hashioka (Jap/fin prêt Urawa Reds/Jap), Alessandro Russo (Ita/prêt Sassuolo/Ita), Ameen Al-Dakhil (Bel-Irk/Standard), João Klauss (Bré-Ita/prêt Hoffenheim via fin prêt Standard),: Yuma Suzuki (Jap/Kashima Antlers/Jap), Jonathan Buatu (Bel-Agl/prêt Eyüpspor/Tur), Tatsuya Ito (Jap/prêt Magdebourg/All), Seung-woo Lee (CdS/Suwon FC/CdS), Liberato Cacace (NZl/prêt Empoli/Ita): Timothy Derijck (Courtrai), Dion Cools (prêt Midtylland/Dan), Mathieu De Smet (fin prêt Top Oss/P-B)

Départs: Joost van Aken (P-B/fin contrat)