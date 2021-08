© Instagram

Lionel Messi au PSG, c'est officiel depuis ce mardi. Une nouvelle qui ravit Neymar, la star du PSG.Ancien équipier de Messi au Barça, le Brésilien voit d'un bon oeil la reformation de son duo avec la star mondiale. "Back together" (de nouveau ensemble) est ainsi le message posté par Neymar sur son compte Instagram, en filmant sa télé sur laquelle on voit des images de l'Argentin et lui défiler.