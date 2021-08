Cette fois, cela semble être la bonne. Lionel Messi et le PSG sont tombés d'accord selon nos confrères de L'Equipe. "Son avion est attendu ce mardi en tout début d'après-midi à Paris. Il devrait passer la visite médicale en fin de journée puis signer son contrat de deux ans (plus un an en option) dans la foulée. Une conférence de presse devrait avoir lieu mercredi au Parc des Princes", annonce le média sportif français.

Rapidement, plusieurs autres médias français ont confirmé l'information comme RMC Sport et la chaîne Téléfoot. Bien informé sur le marché des transferts, Fabrizio Romano a donné des détails sur le futur contrat du joueur. "Lionel Messi rejoint le PSG, c'est parti ! L'accord est total pour un contrat de deux ans. Avec une option pour le prolonger jusqu'en 2024. Le salaire tourne autour des 35 millions d'euros net par saison, bonus compris."

Dans la nuit de lundi à mardi, le média catalan Betevé avait annoncé que le FC Barcelone avait tenté une dernière fois sa chance pour prolonger son numéro 10. "L'Argentin et le club négocient à l'aube une offre qui arrive après les adieux", a avancé le média sur le compte Twitter de son émission La Porteria, sans citer de sources.

Rapidement, cette information a été démentie par Olé, suivi de Marca qui citait l'entourage du joueur ainsi que le club. Les négociations ont continué dans la journée et Fabrizio Romano, encore lui, avait confirmé que le PSG et Messi se rapprochaient fortement. "Patience. Le PSG est totalement confiant et optimiste afin de signer Leo Messi rapidement. Il s'envolera pour Paris une fois l'accord finalisé dans tous les détails. C'est un contrat important qu'il a officiellement reçu il y a 48h. Le délai d'attente est normal" a-t-il affirmé.

Après 16 ans au FC Barcelone, Lionel Messi va donc connaître une seconde aventure européenne. Avec comme objectif principal la Ligue des champions. Un titre qui lui manque depuis la saison 2014/2015.