Les rumeurs n'en sont qu'à leurs débuts. Le feuilleton Mbappé risque de se prolonger pendant plusieurs semaines encore. Alors que le joueur et le Real Madrid se draguent depuis plusieurs mois, le clan Mbappé prend soin de ne se fermer aucune porte (à l'exception de celle le menant au Barça), ce qui a le mérite de faire monter les enchères.Le journaliste espagnol Guilhem Balague, consultant de la BBC et auteur des biographies de Messi, Ronaldo ou encore Guardiola, a lâché une information surprenante: Paris serait prêt à offrir une prime à la signature de 150 millions à Mbappé s'il paraphe un nouveau contrat. Un coup de bic qui vaut de l'or ! D'autant plus que ce contrat lui garantirait de gagner 40 millions d'euros par an.Récemment, Mbappé disait être en pleine réflexion: "Il y a de nouveaux éléments, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper..." Au vu des sommes évoquées, même s'il faut prendre ces informations avec des pincettes, on comprend que le joueur y réfléchisse deux fois plutôt qu'une...