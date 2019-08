Selon des informations de RMC, le PSG a encore rejeté l'offre du Barça pour le transfert de Neymar.

Ce mercredi soir, les dirigeants français n'ont pas accepté la proposition de leurs homologues catalans. Payer une somme d'argent et inclure au moins un joueur dans le deal ne satisfait donc pas le PSG. "Ils savent ce que nous voulons depuis le début et ils sont encore loin du compte", explique une personne proche du dossier à RMC. Cette même source révèle également que le club de la capitale française n'aurait plus le temps de finaliser des deals avec les joueurs proposés par le Barça.

Parmi ceux-ci, on note surtout les noms d'Ousmane Dembélé et Ivan Rakitic. Le clan du premier cité a réaffirmé que le Français souhaitait poursuivre sa carrière au Barça et donc ne pas venir à Paris. Un choix qu'il peut être difficile de comprendre. Si Neymar arrive bel et bien chez les Blaugranas, Dembelé ne sera que le cinquième choix offensif derrière Griezmann, Suarez, Messi et Neymar. Le Croate, qui avait également fermé la porte à un départ, a quand même entamé les négociations avec le club champion en titre de Ligue 1.

Pour rappel, le PSG veut 100 millions, Dembélé et le latéral droit Nelson Semedo. Le Barça, qui avait vu de belles avancées dans ce dossier lors de ces deux derniers jours, semble contraint de devoir payer les 222 millions que réclame Paris pour le transfert du Brésilien. Le tout sans inclure de joueurs puisque ces derniers ne souhaitent pas rejoindre le club français.

Le Barça paiera-t-il la même somme que celle déboursée par le PSG il y a deux ans ? Convaincra-t-il ses joueurs à rejoindre le club parisien? Le temps presse pour les Catalans.