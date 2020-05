Selon le quotidien portugais A Bolas, Alex Telles va signer à Paris cet été.

La Une du journal lusitanien laisse peu de place au doute: "Accord pour Alex Telles". Cet accord aurait été trouvé entre le PSG et le FC Porto autour des 25 millions d'euros pour l'arrière gauche brésilien de 27 ans.Une belle affaire, sur papier, compte tenu du statut de joueur confirmé de cet ancien joueur de l'Inter. A 27 ans, Telles est excellent avec Porto (10 buts et 9 assists cette saison !) après être arrivé en provenance de Galatasaray durant l'été 2016.Son contrat arrive à terme en 2021, ce qui fait baisser son prix. Tout comme la crise économique qui découle de l'épidémie de coronavirus.Telles devrait remplacer Kurzawa dans l'effectif parisien, puisque l'international français est plus que jamais sur le départ.