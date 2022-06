Le PSG veut Lewandowski! Mercato N. Ch. L'attaquant polonais pourrait rejoindre Mbappé, Messi et Neymar. Pour former un quatuor d'une densité inédite? Pas forcément. © Belga

Il n'a pas traîné ! A peine intronisé "conseiller football", Luis Campos s'est mis au travail à Paris. Et alors que des recrues sont attendues en défense et au milieu de terrain, la première rumeur concerne pourtant un attaquant de classe mondiale. Selon nos confrères de L'Equipe, le PSG veut en effet tenter sa chance pour Robert Lewandowski, qui est sur le point de quitter le Bayern Munich.



"Une piste ronflante, assez inattendue au moment où on annonce un réajustement vers moins de bling-bling", concède le quotidien français. "Sauf que, aux yeux de Campos en tout cas, ce choix obéit à une réflexion strictement sportive. L'ancien de Monaco et Lille estime que l'attaquant du Bayern Munich apporterait une réelle plus-value à l'effectif."



L'idée serait d'éviter la "Mbappé dépendance", puisque le jeune attaquant des Bleus est le véritable baromètre de Paris malgré la présence de Neymar et Messi à ses côtés. Et de profiter de la crise qui couve entre l'attaquant et son club actuel: le Bayern Munich. D'autant plus que le Barça, qui en a fait sa priorité, éprouve quelques difficultés à remplir l'enveloppe censée financer la venue du Polonais.



Alors que le foot du 21e siècle nous a déjà proposé plusieurs trios légendaires (la MSN et la BBC, notamment), le PSG est-il en mesure de s'offrir un quatuor galactique ? Selon L'Equipe, l'arrivée de Lewandowski serait probablement compensée par un départ. Probablement celui de Neymar, qui sort d'une saison compliquée. Mais le quotidien s'est toutefois amusé à imaginer un onze de base avec Gueye et Verratti en sentinelles d'un 4-2-3-1 qui offrirait un maximum de libertés à Mbappé, Messi et Neymar, positionnés en soutien de Lewandowski.