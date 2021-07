Le Real Madrid veut faire le ménage cet été. Après avoir laissé partir Sergio Ramos au PSG, le club madrilène chercherait des solutions pour certains joueurs avec de gros contrats pour se plier au plafond salarial imposé par la Liga. Celui-ci sera rabaissé de 473 millions d'euros à 300 millions d'euros la saison prochaine selon The Athletic. Ce qui oblige les Merengues à se séprarer de plusieurs joueurs.

Parmi les hommes visés, il y aurait notamment Raphaël Varane, Gareth Bale, revenu de son prêt à Tottenham, mais aussi et surtout Eden Hazard. Le Brainois est l'un des plus gros salaires du club mais enchaine les blessures et les contretemps depuis son arrivée il y a deux ans. Pour autant, l'opération ne s'annonce pas simple car le Diable possède encore un contrat jusqu'en 2024.

Isco, Odegaard ou encore Dani Ceballos ne font pas non plus partie des plans de Carlo Ancelotti qui pourrait vouloir se débarrasser d'eux.