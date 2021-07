Cela fait désormais plus de dix ans que la Dernière Heures Les Sports vous propose de suivre le mercato (hivernal comme estival) en direct chaque jour. Mais entre rumeurs, officialisations et transferts qui échouent à la dernière minute, il est parfois difficile de s'y retrouver. C'est pourquoi nous vous proposons un article récapitulatif de tous les transferts entérinés en ces mois de juillet et août 2021.

Il vous suffit de cliquer sur le nom du joueur pour retrouver l'article qui donne plus de détails sur le transfert.



Anderlecht

Arrivées

- Majeed Ashimeru (Salzbourg, définitif)

- Mustapha Bundu (FC Copenhague, retour de prêt)

- Taylor Harwood-Bellis (Manchester City, prêt)

- Sergio Gomez Martin (Borussia Dortmund, définitif)

- Colin Coosemans (La Gantoise, définitif)

- Wesley Hoedt (Southampton, définitif)

- Lior Refaelov (Antwerp, définitif)

- Isaac Tshibangu (Tout Puissant Mazembe, définitif)

- Yevgen Makarenko (Courtrai, retour de prêt)

- Kenny Saief (Lechia Gdansk, retour de prêt)

- Sieben Dewaele (Heerenveen, retour de prêt)

- Aristote Nkaka (SC Paderborn, retour de prêt)

- Isaac Kiese Thelin (Kasimpasa, retour de prêt)

- Antoine Colassin (Zulte Waregem, retour de prêt)

- Bubacarr Sanneh (Aarhus, retour de prêt)

- Ognjen Vranjes (Charleroi, retour de prêt)

- Luka Adzic (FC Emmen, retour de prêt)

- Michel Vlap (Arm. Bielefeld, retour de prêt)

- Zakaria Bakkali (Beerschot, retour de prêt)



Départs

- Peter Zulj (Istambul BB, définitif)

- Lukas Nmecha (Manchester City, retour de prêt)

- Landry Dimata (Espanyol, définitif)

- Kemar Lawrence (Toronto FC, définitif)

- Knowledge Musona (Al-Ta'ee FC, définitif)

- Thierry Lutonda (Waalwijk)

- Warner Hahn (libre)

- Abdoulay Diaby (Sporting Lisbonne, fin du prêt)

- Matt Miazga (Chelsea, retour de prêt)

- Paul Mukairu (Antalyaspor, retour de prêt)

- Jacob Bruun Larsen (Hoffenheim, retour de prêt)





Standard

Arrivées

- Denis Dragus (Crotone, retour de prêt)

- Aleksandar Boljevic (Eupen, retour de prêt)

Départs

- Duje Cop (Dinamo Zagreb, libre)

- Jean-François Gillet (retraite)