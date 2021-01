Anderlecht

Cela fait désormais plus de dix ans que la Dernière Heures Les Sports vous propose de suivre le mercato (hivernal comme estival) en direct chaque jour. Mais entre rumeurs, officialisations et transferts qui échouent à la dernière minute, il est parfois difficile de s'y retrouver. C'est pourquoi nous vous proposons un article récapitulatif de tous les transferts entérinés en ce mois de janvier 2021.Il vous suffit de cliquer sur le nom du joueur pour retrouver l'article qui donne plus de détails sur le transfert. Warner Hahn (libre) Mohamed Bouchouari (libre) Isaac Kiese Thelin (Kasimpasa, prêt) Percy Tau (Brighton, retour de prêt) Derrick Luckassen (PSV, retour de prêt et prêté dans la foulée à Kasimpasa) Antonio Milic (Lech Poznan, transfert définitif) Peter Zulj (Goztepe, prêt)- Sébastien Bruzzese (libre)- Kevin Denkey (Nîmes, transfert définitif) Bas Dost (Francfort, transfert définitif) Stefano Denswil (Bologne, prêt) Michael Krmencik (prêté au PAOK Salonique) Teddy Chevalier (Valenciennes, transfert définitif)- Pelé Mboyo (Saint-Trond, transfert définitif)- Nils Schouterden (Larnaca, transfert définitif)- Angelo Preciado (Independiente del Valle, transfert définitif)- Mark Mckenzie (Philadelphia Union, transfert définitif) Joakim Maehle (Atalanta, transfert définitif)- Sébastien Dewaest (prêté à Toulouse)- Marouane Balouk (Schalke 04, transfert définitif)- Eric Smith (prêté à Sankt Pauli)- Andy King (libre)- Filip Benkovic (Leicester, prêt)- Brent Laes (Lierse, prêt)- Daniel Iversen (Leicester, fin de prêt)- Jordy Gillekens (Lierse, prêt)- Toby Sibbick (FC Barnsley, retour de prêt)- Fabrice Ondoa (fin de contrat)- Christian Brüls (Westerlo, transfert définitif)- Pelé Mboyo (Courtrai, transfert définitif)- Santiago Colombatto (FC Leon, prêt)- Mikael Soisalo (FC Riga, transfert définitif)