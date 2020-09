Lionel Messi a notifié officiellement son envie de départ du Barça et ce dernier pensait pouvoir le faire en vertu d'une clause qui a finalement expirée le 10 juin dernier. Annoncé un peu partout en Europe, l'attaquant argentin a finalement décidé de rester dans son club formateur comme il l'a annoncé vendredi même si des clubs comme Manchester City et le PSG auraient appelé son père pour tenter le coup.

Invité du Canal Football Club ce dimanche, Leonardo, le directeur sportif du PSG, a été interrogé sur le sujet pour savoir s'il avait tenté cet incroyable coup

"Aujourd'hui quand on pense à la situation financière, c'est compliqué. Quand on nous dit Messi veut partir, ça nous a titillés. Tu te dis putain, est-ce que ce sera possible ?" a indiqué en toute franchise Leonardo. Le directeur sportif brésilien se serait bien vu faire jouer la Pulga avec Neymar et Kylian Mbappé, sous contrat jusqu'en 2022 avec le club parisien. "On veut continuer avec eux, tout est clair pour tout le monde. Avoir deux joueurs comme ça dans la même équipe, c'est énorme. Messi et Ronaldo étaient chacun dans leur club. On a les deux meilleurs joueurs du monde après Messi et Ronaldo."