Le Paris Saint-Germain a dit "non verbalement" à la proposition de transfert du Real Madrid pour Kylian Mbappé, a expliqué mercredi le directeur sportif Leonardo, ajoutant que l'offre d'environ 160 millions d'euros n'était "pas suffisante", et rappelant que le club souhaitait "garder" son joueur. "Notre position a toujours été de garder Kylian, de renouveler son contrat" qui arrive à échéance dans un an, a précisé le dirigeant brésilien à quelques médias dont l'AFP, jugeant le comportement du club espagnol "irrespectueux, incorrect et illégal".

Visiblement agacé, le Brésilien ne prévoit pas de renouveler le dialogue avec son homologue de la Casa Blanca. "On n’a pas prévu de reparler avec le Real Madrid. La deadline c’est le 31 août à minuit. C’est comme ça le mercato, pour nous on est clair: on le garde et on le prolonge. Mais on ne va pas le laisser partir pour une somme inférieure à ce qu’on a payé alors qu’on doit encore des sous à Monaco" a-t-il expliqué.

Le joueur ne s'est pas encore publiquement exprimé à propos de cet éventuel départ. Une nouvelle fois, Leonardo a voulu fermer la porte. "Notre objectif, c’est de le prolonger et de le garder. Mais si un joueur veut partir, c’est à nos conditions, ce n’est pas seulement pour Kylian, c’est pour tous les joueurs" a-t-il fermement déclaré.

Pour le directeur sportif, le joueur n'a jamais annoncé qu'il souhait partir. Et encore moins à la fin de son contrat. "Avec Kylian, on a beaucoup parlé, il nous a toujours dit les mêmes choses. Kylian a toujours promis qu’il ne partirait pas libre du club. C’est toujours ce qu’il nous a dit."

