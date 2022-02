Deux clubs vont vraisemblablement faire parler d'eux durant le prochain mercato estival : le Real Madrid et le Paris Saint-Germain.

Côté madrilène, la potentielle arrivée de Kylian Mbappé n'est pas une surprise. L'attaquant parisien, en fin de contrat dans le club de la capitale, pourrait donc rejoindre la Liga gratuitement dans quelques mois. Profitant de cet énorme coup, Florentino Perez ne souhaite pas en rester là et prépare déjà son portefeuille.

Lewandowski pour épauler Benzema

Si la piste Haaland semble de plus en plus lointaine, AS évoque un intérêt pour le Polonais. En fin de contrat en 2023 et désireux de changer d'air, sa sortie du Bayern ne devrait pas être un problème. Le média espagnol parle d'ailleurs d'un transfert entre 30 et 40 millions.

Une attaque Mbappé, Lewandowski, Benzema semble donc être l'ambition numéro une des Madrilènes.

Le PSG veut dégraisser pour recruter

S'il venait à perdre Mbappé, Leonardo en profiterait pour recruter. Si Haaland est toujours une priorité malgré la forte concurrence, le Brésilien souhaite renforcer son milieu de terrain selon L'Equipe. Deux noms arrivent alors en tête de liste : Paul Pogba et Lucas Paqueta.

Le premier, en fin de contrat à Manchester United, a de grandes chances de rejoindre la capitale. En revanche, Paqueta est encore sous contrat à l'OL jusqu'en 2025. Même si Jean-Michel Aulas a exclu l'idée de renforcer un rival direct, il a tout de même laissé planer le doute dans une interview accordée à Europe 1. "Bon, maintenant, comme je le dis toujours, à 80 millions d'euros, on réfléchit toujours, même pour d'autres joueurs. Je suis honnête.».

Mais pour atteindre son but, Paris va devoir dégraisser et la première tête coupée pourrait être celle d'Angel Di Maria. L'Argentin arrive en fin de contrat et souhaiterait prolonger l'aventure mais du côté de la direction on se pose encore des questions.