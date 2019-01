Ce mercato "d'ajustement", qui prend de plus en plus d'importance au fil des années, ne s'effectuera pas aux mêmes dates dans tous les pays…



En Belgique, c'est simple: il s'est ouvert à la seconde où vous avez souhaité la bonne année à ceux qui vous entouraient, et il se terminera le 31 janvier à minuit. Mais cela ne voudra pas dire qu'un joueur de Jupiler League pourra partir jusqu'au 31 à minuit où il veut, puisque le mercato sera refermé dans certains pays. Et cela ne veut pas dire non plus que plus personne ne quittera la Belgique au-delà du 31 janvier, puisque la Russie et la Chine, entre autres, joueront les prolongations. Voici les "fenêtres" exactes de transferts dans les principaux pays de la planète foot:



- Allemagne: 1er janvier - 31 janvier (18h)

- Angleterre: 1er janvier - 31 janvier (18h)

- Argentine: 21 janvier - 20 février

- Brésil: 10 janvier - 3 avril

- Chine: 1er janvier - 28 février

- Espagne: 2 janvier - 31 janvier (23h59)

- Etats-Unis et Canada (MLS): 13 février - 7 mai

- France: 1er janvier - 31 janvier (23h59)

- Italie: 3 janvier - 31 janvier (20h)

- Portugal: 3 janvier - 2 février

- Russie: 23 janvier - 22 février

- Turquie: 4 janvier - 31 janvier

- Ukraine: 30 janvier - 1er mars