© D.R. - Jérémy Doku sera bientôt au Stade Rennais, notre analyse ici.



- Le départ de Jérémy Doku signifie que Francis Amuzu ne peut plus partir. Cologne et Mayence étaient intéressés par le profil du joueur mais les Mauves ont fait comprendre qu'un départ serait exclu.



- Josh Cullen va densifier le milieu de terrain du RSCA, plus d'infos ici. Anderlecht pourrait aussi engager un nouvel attaquant. Le nom de Paul Mukairu circule également depuis un petit temps. Plus d'informations ici.



- Un club italien s'intéresse à Maxime Busi, découvrez le ici.

© D.R. - Le Bayern Munich s'active sur le marché des transferts. Marc Roca est arrivé en Allemagne en provenance de l'Espanyol. Eric Choupo-Moting devrait rejoindre le club allemand pour une durée de deux ans. Le Bayern accueillera également Bouna Sarr de Marseille et verra le retour au club de Douglas Costa.



- Ryan Sessegnon est sur le point de rejoindre Hoffenheim en prêt de Tottenham.

- Le RB Leipzig aurait déboursé un peu plus d'un million d'euros pour le prêt de Justin Kluivert de l'AS Rome d'après Sky Italia.

© D.R. - Manchester United risque d'être le grand animateur de cette dernière journée ! Edinson Cavani va s'engager avec les Mancuniens dans les prochaines heures. Il était libre de tout contrat après son départ de Paris. Ousmane Dembélé pourrait également arriver en provenance de Barcelone tandis que Alex Telles (FC Porto) devrait débarquer pour un montant estimé à 17 millions d'euros.

- Wolverhampton pourra compter sur Rayan Aït-Nouri pour cette saison. Le joueur est prêté par Angers.

- Southampton a confirmé l'arrivée d'Ibrahima Diallo en provenance du Stade Brestois.

- Ben Godfrey est proche de rejoindre Everton d'après Sky Sports. Le joueur porte actuellement les couleurs de Norwich City.

© D.R. - Les négociations pour Nikola Kalinic entre l'Atlético Madrid et Besiktas seraient au point mort selon La Gazetta dello Sport. Vérone aimerait également attirer le joueur croate.

- Selon RMC, Karim Rekik devrait rejoindre le FC Séville. La saison dernière, il portait les couleurs du Hertha Berlin.

© D.R. - Le PSG a réussi à attirer en prêt Danilo Pereira du FC Porto et Moïse Kean d'Everton.



- Michael Cuisance devrait bientôt rejoindre Marseille en provenance du Bayern Munich selon plusieurs médias français.

- L'Equipe annonce que Jean-Victor Makengo de l'OGC Nice, serait tout proche de rejoindre le club italien de l'Udinese.

© D.R. - L'Inter Milan a prêté le latéral gauche Dalbert au Stade Rennais. La Juventus a également prêté Daniele Rugani au club français.



- Diogo Dalot a rejoint l'AC Milan, le joueur a été prêté par Manchester United.

- Sky Sports nous informe que l'AC Milan et Chelsea négocieraient pour le transfert d'Antonio Rüdiger.

- La Juventus aurait bouclé le transfert de Federico Chiesa à en croire Sky Italia. Un prêt avec option d'achat obligatoire semble être la formule retenue. Le club italien payera 2 millions d'euros à la Fiorentina pour la première année de prêt et 8 millions pour la seconde. Il y aurait dans le contrat trois conditions de remboursement pour un montant total de 40 millions d'euros.

- Radja Nainggolan retrouvera bientôt Cagliari d'après les informations de Sky Italia.

© D.R. - Sky Italia annonce que le Celtic Galsgow serait proche de Diego Laxalt. Le joueur devrait être prêté par l'AC Milan au club écossais.

- Stephan El Shaarawy pourrait bientôt quitter la Chine et le Shangai Shenhua. Sky Italia annonce que l'AS Rome serait prête à le faire revenir au club.