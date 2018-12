Le fil info

- 13h21: Lukaku pisté par la Juventus. Après une bonne saison du côté de Manchester United, Romelu peine à se montrer à son avantage à Old Trafford depuis plusieurs semaines. Avec seulement 6 buts inscrits en Premier League, le Belge n'est pas très épanoui sur les pelouses anglaises. Calciomercato annonce ce 26 décembre que l'ancien joueur d'Everton est la cible de la Juve. Le club italien verrait en lui le successeur idéal de Mario Mandzukic.





- 11h40: Un échange démentiel en vue entre Chelsea et le Real ? Eden Hazard et le Real Madrid, cette rumeur revient à chaque mercato. Ce mercredi, la presse espagnole relaie un échange aussi fou qu'improbable. Le Real serait disposé à verser 100 millions d'euros en plus de Kovacic (actuellement prêté au club londonien par le Real) et Isco pour s'attacher les services du Belge. Isco, en difficulté à Madrid en ce moment, aurait envie de se relancer dans un autre club.





- 11h25: Thorgan Hazard vers Dortmund ? L'excellente saison de Thorgan Hazard et du Borussia Mönchengladbach a tapé dans l’œil de plusieurs recruteurs. Le petit frère d'Eden est annoncé depuis plusieurs jours du côté du Borussia Dortmund. L'actuel leader de la Bundesliga se serait renseigné sur le Diable rouge. Les négociations seraient même très avancées entre les deux parties. Marca annonce que Liverpool et l'Atletico auraient également dans le viseur Thorgan Hazard.