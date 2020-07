Il y a quelques semaines, Anderlecht avait manifesté son intérêt pour le Belge de Huddersfield (Championship) et une rencontre entre les dirigeants anderlechtois et l’entourage du joueur avait même eu lieu. Mais depuis lors, d’autres clubs sont entrés dans la danse. Il nous revient que le Club Bruges est également intéressé par le profil rapide et technique de l’ancien du Standard, de Montpellier et d’Amiens. Tout comme l’Antwerp, qui le suit attentivement. Si en Ligue 1, Mbenza (24 ans) a laissé de bons souvenirs (des clubs sont venus aux nouvelles), il y a fort à parier que l’ancien international espoir, qui souhaite retrouver du temps, rebondisse en Pro League. Reste à savoir où. M. J.