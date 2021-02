Les transferts rouches et mauves, le finish des Zèbres, la suprématie de Bruges: retour sur le mercato hivernal de la Pro League (PODCAST) Mercato32:36 La Rédaction Contrairement au reste de l'Europe, la Belgique n'a pas vraiment levé le pied lors du mercato hivernal. © Belga

Krépin Diatta (parti à Monaco pour 20 millions) et Joakim Maehle (parti à l'Atalanta pour 11 millions) sont respectivement les 4e et 11e plus gros transferts du mercato hivernal en Europe. De quoi remplir les caisses de Bruges et Genk et déboucher sur un jeu de chaises musicales intéressant en Pro League. Ces deux clubs n'ont pas hésité à réinvestir leurs bénéfices tandis que le Standard, Anderlecht et Charleroi se sont tous renforcés en vue de la course aux Playoffs.



Ce mercato agité a fait l'objet d'un grand format podcast durant lequel nos deux experts Christophe Franken et Kevin Sauvage sont revenus sur ces nombreux transferts ainsi que sur la politique des clubs de notre élite.