C'est la nouvelle saga à rebondissements du mercato. Robert Lewandowski va-t-il finalement rejoindre le FC Barcelone cet été. L'attaquant polonais a déjà annoncé publiquement qu'il voulait quitter le Bayern à tout prix lors du prochain mercato et depuis, le club catalan tient la corde pour le recruter. Mais si cela chauffe depuis près d'un mois entre les parties, plusieurs problèmes n'ont pas encore été résolus dans ce dossier.

Tout d'abord, le Bayern n'a pas l'intention de lâcher facilement son joueur à qui il reste encore un an de contrat : "Un contrat est un contrat. Où allons-nous si un joueur peut mettre fin à un contrat de manière anticipée ?", a déclaré Herbert Hainer, le président du club bavarois cette semaine.

Et cela ne coincerait pas qu'au niveau du Bayern mais aussi au niveau des finances catalanes. En effet, le président de la ligue espagnole de football, Javier Tebas a émis des doutes quant à la faisabilité du transfert de l'attaquant polonais en raison des contraintes du fair-play financier auxquelles est soumis le FC Barcelone. "Aujourd'hui, le Barça ne peut pas le faire signer. Barcelone sait ce qu'il doit faire, il connaît parfaitement nos règles de contrôle financier et sa situation économique. Les règles existent afin d'éviter des problèmes économiques majeurs à nos entités. Je ne sais pas ce que le club compte faire, s'il va vendre de Jong, Pedri ou Perez. Mais pour pouvoir transférer Lewandowski, ils vont devoir vendre et gagner plus", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Une sortie qui a eu le don de semer le doute dans la tête de Lewandowski et de son agent Pini Zahavi selon les informations de Mundo Deportivo. Ce dernier aurait même appelé le président du club Joan Laporta pour lui demander des explications. Selon le quotidien catalan, Lewandowski se serait montré inquiet suite aux propos de Tebas, étant donné que c'est la Ligue qui autorise (ou non) l'enregistrement des joueurs dans les clubs. Si Laporta a tenu à rassurer l'attaquant, cela a également déclenché sa colère envers Tebas.

Dans un communiqué rendu public, Laporta s'en est ouvertement pris au président de la ligue : "Au vu des déclarations tenues par Javier Tebas, disant que nous ne pouvions pas signer un joueur, je tiens à lui rappeler que ses devoirs sont de veiller sur la Ligue de football professionnel et les clubs, donc je lui demande de s'abstenir de commenter le fait que nous puissions ou non signer tel ou tel joueur, car cela nuit clairement aux intérêts du FC Barcelone. Je ne sais pas si c'était intentionnel ou non mais si c'était volontaire, c'est inadmissible. Et si c'est involontaire, c'est une preuve supplémentaire de son incontinence verbale et de son désir de mise en avant."

Si l'incendie semble pour le moment éteint, on attend toujours la fumée blanche pour l'officialisation du transfert à Barcelone...