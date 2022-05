S. Le et N. Ch.

Avec Kylian Mbappé qui pourrait s'engager au Real Madrid, et alors que le départ d'Haaland à Manchester City est déjà officiel, Robert Lewandowski est l'autre attraction au niveau des transferts à venir. On le sait: l'attaquant polonais, qui possède toujours un contrat jusqu'en juin 2023 avec le Bayern Munich, aimerait s'engager dès cet été avec le Barça.

Mais le club catalan, limité financièrement à cause du fair-play financier, arrivera-t-il à payer le salaire du joueur? Selon Mundo Deportivo, le joueur lui-même est prêt à faire des sacrifices. Celui qui touche 22 millions d'euros bruts par an au Bayern serait prêt à réduire son salaire de... 6 millions. Toujours selon le média espagnol, qui titre sa Une sur Lewandowski a dit "oui au Barça", le Polonais a déjà eu une discussion avec le coach Xavi et un contrat de trois ans serait sur la table.

Cet aspect-là visiblement réglé, il en reste un autre de taille: à quel montant le Bayern sera-t-il prêt à laisser filer son goleador? Car, toujours selon le Mundo Deportivo, le Barça s'est fixé la somme limite de 35 millions. Mais selon le média espagnol, le club catalan pourrait inclure Memphis Depay dans le deal pour faire céder les responsables munichois. Suffisant ? Affaire à suivre...



Chassé-croisé avec Dembélé ?

Lewandowski n'est pas le seul à être cité sur le départ au Bayern. Serge Gnabry pourrait notamment aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et les dirigeants bavarois s'attendent à un été chargé sur le marché des transferts. Car ils devront pallier les départs mais aussi veiller à rajeunir l'effectif. Le tout en composant avec une enveloppe limitée après le passage de la pandémie (qui leur aurait coûté 150 millions d'euros selon certaines estimations).

C'est ainsi que le nom du Français Ousmane Dembélé s'est mis à résonner dans les couloirs munichois. En fin de contrat, l'ailier du Barça plaît au Bayern depuis plusieurs années puisqu'il était déjà suivi lorsqu'il évoluait encore à Rennes. Débarrassé de ses nombreux pépins physiques depuis plusieurs mois, l'attaquant de tout juste 25 ans pourrait faire l'objet d'une proposition de contrat de quatre ans sur base d'un salaire annuel de 18 millions d'euros, selon nos confrères de L'Equipe. Le PSG aurait également un oeil sur ce dossier.