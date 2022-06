Lucien Favre. Favre, 64 ans, avait déjà entraîné Nice entre 2016 et 2018. Un "premier passage sur la Côte d'Azur reste gravé dans l'histoire" du club durant lequel il avait "laissé son empreinte avec poésie et efficacité", selon le communiqué des Aiglons. Le Suisse avait mené Nice à la troisième place du championnat 2016-2017, le meilleur résultat du club depuis 41 ans.

Dans sa carrière, Favre a également dirigé le Servette et le FC Zurich en Suisse ainsi que le Hertha Berlin, le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund en Allemagne. Son passage au BVB, entre 2018 et 2020, constituait sa dernière expérience sur un banc jusqu'ici.

Le Suisse, qui a déjà dirigé l'entraînement de reprise lundi, remplace Christophe Galtier, cité avec insistance comme futur entraîneur du Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines.

Galtier, 55 ans, était arrivé à Nice en 2021 après avoir remporté le titre avec Lille. Sous sa direction, les Aiglons ont terminé à la cinquième place, se qualifiant pour les barrages de la Conference League.