"Je n'irai jamais en procès contre le Barça car c'est le club que j'aime, qui m'a tout donné depuis que je suis arrivé, c'est le club de ma vie", a déclaré Lionel Messi dans un long entretien à Goal.com, un média spécialisé dans le football.

La fin d'un feuilleton qui a tenu la planète football en haleine : après dix jours d'un bras de fer avec le Barça, pour qui la "Pulga" (puce, en espagnol) était en contrat jusqu'au 30 juin 2021 malgré ses envies de départ immédiat.

Un soulagement pour les supporters et pour le club catalan, qui ont craint de voir leur légende vivante quitter son club de toujours par la petite porte... et un message qui a grandement rassuré LaLiga, qui a déjà perdu les stars Neymar (en 2017, au PSG) et Cristiano Ronaldo (en 2018, à la Juventus Turin).

Le dernier match de Messi sous les couleurs blaugrana ne sera donc pas cet humiliant 8-2 encaissé en quart de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich, le 14 août à Lisbonne.

Il s'agit d'une victoire pour le président Josep Maria Bartomeu, critiqué de toutes parts pour sa gestion du club et qui avait mis sa démission dans la balance : imperturbable, Bartomeu peut se targuer d'avoir fait primer les intérêts du Barça.

Quant à Leo Messi, 33 ans, il ne rejoindra ni l'Inter Milan, ni Manchester City, ni le Paris-SG, les seuls clubs qui semblaient en mesure de se l'offrir.

Mais même si cet énième coup de pression de la part de Messi s'est clos ce vendredi, sa querelle avec le club risque de durer jusqu'à la fin de la saison, ou jusqu'à son éventuelle prolongation de contrat.

Car le N.10 a finalement décidé de rester, mais dans la tête des supporters et des dirigeants, il sera difficile d'effacer le fait que le capitaine blaugrana a tout fait pour rompre son contrat de manière unilatérale et abandonner le navire Barça en pleine tempête.

Attitude

"Je vais continuer au Barça et mon attitude ne va pas changer parce que j'ai voulu m'en aller", a-t-il assuré.

Après une réunion stérile de deux heures avec les dirigeants du club jeudi, le clan Messi a tout fait pour forcer les négociations autour d'un départ du joueur.

Jorge Messi, le père et agent de "Leo", arrivé mercredi à la capitale catalane pour défendre les intérêts de son fils, a écrit ce vendredi une lettre à Javier Tebas, le président de LaLiga (gestionnaire du foot pro en Espagne), pour lui répéter que la clause libératoire de 700 M d'EUR fixée par le Barça ne s'appliquait plus.

Des arguments immédiatement réfutés par LaLiga, qui s'était déjà rangée aux côtés du club blaugrana en publiant un communiqué la semaine dernière pour confirmer que la clause permettant à Messi de partir librement avait expiré le 10 juin, comme chaque année.

La prochaine étape sera de voir si le sextuple Ballon d'Or, qui a volontairement zappé les tests PCR de l'équipe dimanche et les premiers entraînements de reprise depuis lundi, va bien réintégrer le groupe au centre d'entraînement Joan Gamper à Barcelone.

Il faudra notamment observer quelle sera son attitude vis-à-vis du nouvel entraîneur Ronald Koeman, dont le discours a précipité ses envies de départ mi-août... et surtout quelle influence aura cette décision sur l'avenir de ses amis Arturo Vidal ou Luis Suarez, écartés par Koeman et approchés par des clubs italiens.