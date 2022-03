Lionel Messi a connu une semaine compliquée. Éliminé avec le PSG de la Ligue des Champions au terme de deux rencontres moyennes sur le plan personnel (et d'un penalty raté), la Pulga a de nouveau été la cible de nombreuses critiques de la part des supporters parisiens et de la presse hexagonale.

Ce week-end, face à Bordeaux, Messi a été copieusement sifflé tout au long de la rencontre par ses propres supporters au Parc des Princes. Une grande première pour l'Argentin qui n'avait pas été habitué à un tel traitement depuis le début de sa carrière. Si l'on ajoute à cela une acclimatation difficile à sa nouvelle vie parisienne et des statistiques en-dessous de la norme pour le septuple Ballon d'or, on reconnaît aisément que le conte de fées parisien s'est transformé en cauchemar.

Si bien que selon des journalistes catalans bien informés, Lionel Messi souhaiterait déjà quitter le Paris Saint-Germain l'été prochain. Et pas pour n'importe quelle destination puisque l'Argentin souhaiterait retourner au FC Barcelone. Selon le journaliste Gerard Romero, le père de La Pulga, Jorge Messi serait entré en contact avec les dirigeants du club catalan, "et il n'a pas passé qu'un appel", a déclaré le journaliste. Des contacts qui auraient déjà été établis avant les événements de ce week-end. Des révélations confirmées par El Chiringuito de Jugones, qui abonde dans le même sens.

Reste que malgré la volonté de Messi de quitter le PSG, sa situation contractuelle (il touche 30 millions d'euros par an) va rendre l'opération très compliquée. D'autant que si Jorge Messi a contacté les dirigeants du Barça, il n'est pas confirmé que l'intérêt est réciproque. Le Barça a entamé son renouveau avec de nombreux jeunes joueurs issus du centre de formation et la machine commence à se mettre en place sous les ordres de Xavi. D'autant que le Barça ne pourra sans doute pas faire de folie lors du prochain mercato d'été et le PSG ne devrait le céder si facilement.