La bombe déclenchée par Mbappé ce week-end envoie encore quelques déflagrations sur la planète football. Depuis avoir annoncé son souhait de rester, les langues se délient. Et les informations fusent.

Le joueur a notamment admis qu'un troisième club était entré dans la danse pour le recruter: Liverpool. Pendant la saison, Jurgen Klopp avait notamment eu une phrase par rapport à un éventuel transfert. "Bien sûr que nous sommes intéressés par Kylian Mbappé, nous ne sommes pas aveugles", avait-il lâché. Cependant, le coach allemand était conscient de partir avec plusieurs guerres de retard. "Nous ne pouvons pas faire partie de cette bataille pour son recrutement. Il y a d’autres clubs impliqués et c’est très bien comme ça. C’est un grand joueur."

Dans un entretien avec The Telegraph, la fusée de Bondy a été un peu plus loquace à ce sujet. "Nous avons un peu parlé, mais pas trop. On a parlé un peu", a-t-il timidement commencé. "Je suis honnête. J'ai parlé à Liverpool parce que le rouge est la couleur préférée de ma mère et ma mère aime Liverpool. Pourquoi ? Je ne sais pas, demandez-lui. On les a rencontrés il y a quelques années, quand j'étais à Monaco, c'est un super club. Mais au final, c'était entre le Real Madrid et le PSG."

Benzema - Mbappé, la trahison?

Après avoir pris connaissance de la prolongation du numéro 7 à Paris, Karim Benzema l'a visiblement eue mauvaise. Dans une story instagram, il a mis une photo énigmatique de Tupac avec l'acteur Stephen Baldwin au premier plan et le rappeur General Steele au second. Pour certains, ce deuxième est considéré comme l'un des traîtres de Tupac qui se fera assassiner dans sa voiture en 1996.

Une image qui a mis le feu sur les réseaux sociaux et dans la presse. Bien évidemment, une surinterprétation n'est pas bonne conseillère. Mais cette photo interpelle. Y aurait-il de l'eau dans le gaz entre les deux hommes? "On n’a pas échangé avec Karim", a confié KM7 pour Le Parisien. "Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim… Mais en sélection, on ne parlait que du repas du soir. Je n’ai pas voulu forcer ce truc. Quand on se verra, on en discutera. Je lui expliquerai ce choix."

© AFP

Sur RMC Sport, l'entourage de Karim Benzema a voulu démentir les rumeurs à propos d'un éventuel lien entre le choix de Mbappé et cette story. Toujours pour Le Parisien, celui qui est lié au club francilien jusqu'en 2025 est revenu sur cet épisode. "J’ai vu que presque tous les joueurs du Real Madrid l’avaient sortie. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ça vient de plus haut, non ?"