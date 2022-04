Le championnat officiellement en poche depuis le week-end dernier, le Paris Saint-Germain n'a plus aucun enjeu d'ici la fin de saison. Éliminés de façon précoce de la Coupe de France et de la Ligue des Champions il y a quelques semaines, les Parisiens s'orientent vers une révolution à tous les étages après cette saison ratée. Antonio Conte est pressenti pour reprendre le poste de Mauricio Pocchetino mais l'effectif devrait également être en grande partie remanié.

C'est notamment le cas de Neymar. À la différence de Mbappé, le Brésilien est boudé par une partie non-négligeable du public du Parc des Princes, mais il lui reste encore trois ans de contrat à Paris. Un contrat qu'il compte bien respecté jusqu'à son terme comme il l'a révélé au micro d'ESPN après le titre : "L'ambiance était surréaliste ce week-end avec une partie du public qui a quitté le stade. Je pense que les supporters vont se fatiguer de me siffler parce qu'il me reste encore trois ans de contrat et que je compte bien rester."

Un message sans équivoque à l'adresse des supporters. Pourtant, selon les informations de Sky Sports, le club parisien aurait tout de même fixé le prix pour un transfert éventuel de sa star brésilienne, achetée pour 222 millions au Barça en 2017. Les dirigeants parisiens seraient prêts à négocier avec d'autres clubs en cas d'offre à partir de 90 millions d'euros. Une somme qui devrait néanmoins refroidir les éventuels clubs intéressés au vu des prestations de Neymar cette saison, notamment en Ligue des Champions.

Mais le dossier principal reste la prolongation de Kylian Mbappé dans la capitale française. "Rien n’a changé, je n’ai rien de plus à dire", a commenté laconiquement l'attaquant français sur sa situation après le partage contre Lens le week-end dernier. Ce qui est certain, c'est que le clan Mbappé négocie toujours avec le PSG, la famille du joueur ayant eu une rencontre avec les dirigeants la semaine dernière au Qatar. Si Mbappé n'a pas encore fait son choix, il serait établi que ce sera soit le PSG, soit le Real Madrid, qui attend le Français de pied ferme.

Grand ménage à Paris

Neymar et Mbappé ne seront pas les seuls dossiers sur la table des dirigeants parisiens dans les prochaines semaines. Il y aura tout d'abord le dossier des gardiens puisqu'il semble désormais acté que Donnarumma ou Navas quittera le club cet été.

Mais ce n'est pas tout : selon les informations de L'Équipe, Draxler, Kurzawa, Paredes et Kehrer doivent tous se trouver un nouveau club pour la saison prochaine. Cela vaut également pour Sergio Rico actuellement en prêt à Majorque et qui ne sera pas conservé.

En revanche, d'autres joueurs actuellement en prêt pourraient recevoir leur chance la saison prochaine toujours selon le journal français. Anthony Kalimuendo (Lens) et Thierno Baldé (Le Havre) devraient prolonger et rester dans la capitale parisienne. Tout comme Sarabia dont le prêt au Sporting Portugal a fait monter sa cote à Paris.