C’est fait ! Les supporters mancuniens peuvent se montrer satisfaits du travail réalisé en amont par la direction du club. Jadon Sancho troquera sa vareuse jaune et noire pour la rouge des Red Devils d’ici quelques semaines.

Pas à n’importe quel prix, évidemment… Le grand espoir du football britannique va quitter le BVB contre un joli chèque de 85 millions d’euros !

Dans un communiqué, Dortmund indique avoir trouvé un accord pour que le club anglais débourse une "indemnité de transfert fixe de 85 millions d’euros" pour le départ du joueur de 21 ans.

La durée du contrat avec United n’a pas été précisée mais, selon les médias allemands, le joueur signera pour cinq ans à United avec, à la clé, dix millions de bonus possibles.

Forcément, vu la somme (canon) déboursée par les Red Devils, il s’agit d’un des transferts sortants les plus chers de la Bundesliga et l’attaquant devient, par la même occasion, le deuxième joueur anglais le plus cher après Harry Maguire, dont le transfert de Leicester à Old Trafford était estimé à 87 millions d’euros il y a deux saisons.

Pour le moment, Sancho est présent dans le groupe de l’Angleterre, à l’Euro, et il sera bel et bien disponible pour le quart de finale samedi contre l’Ukraine à Rome (21 h).

Joueur majeur du Borussia Dortmund (16 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison), il est devenu le complice favori du buteur norvégien Erling Haaland avec lequel il a terrassé les autres défenses du championnat.