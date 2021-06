Gouverner, c'est prévoir. Voilà un dicton qui colle parfaitement à la peau de Manchester City. Champion avec brio cette saison, le club veut continuer à grandir. D'autant plus qu'avec la défaite en Ligue des champions contre Chelsea, les Citizens n'ont pas encore accroché le trophée tant attendu dans leur armoire. Pour ce faire, le club voit grand. Et espère transférer un attaquant de classe mondiale depuis le départ de Sergio Agüero pour le Barça. Harry Kane serait l'heureux élu selon plusieurs médias anglais dont le Daily Mail.

Dans son édition du jour, le média anglais annonce que le club souhaite d'abord vendre avant de s'attaquer au meilleur buteur du championnat. Les joueurs prêtés sont particulièrement visés par cette valse de départs. Avec en première ligne, un nom bien connu de chez nous: Lukas Nmecha. L'Allemand a (re)lancé sa carrière au Sporting d'Anderlecht avec 21 buts inscrits en 41 rencontres toutes compétitions confondues.

Si les Bruxellois rêvent tout haut de garder son attaquant de 22 ans, le prix du joueur a explosé. D'autant plus qu'il a explosé pendant l'Euro U21 avec quatre goals, dont un en finale, en six apparitions. Désormais, l'Allemand pèse plus de 15 millions d'euros selon le média. Un prix bien trop élevé pour les fragiles finances anderlechtoises. Pour le Daily Mail, il intéresse de nombreuses formations de Bundesliga dont Hambourg qui retrouve l'élite. Et les Allemands sont prêts à débourser une telle somme pour celui qui a disputé trois rencontres avec les Citizens.

D'autres joueurs ne vont pas faire de vieux os du côté de City. Après une nouvelle excellente saison du côté de Leeds, Jack Harrison devrait rester aux côtés de Marcelo Bielsa. Prêté depuis trois ans, Leeds dispose d'une obligation d'achat de 15 millions d'euros pour le joueur de 24 ans. Une aubaine pour un milieu de ce calibre.

Après avoir vendu Angelino du côté de Leipzig en hiver, un autre latéral espagnol pourrait mettre les voiles. Il s'agit de Pedro Porro. Après une excellente saison du côté du Sporting Portugal où il a été champion, l'Espagnol pourrait partir pour un prix oscillant les 15 à 20 millions d'euros.

Autre joueur assez bankable sans avoir joué la moindre minute pour Pep Guardiola: Yangel Herrera. Le milieu a été l'une des bonnes surprises de Liga avec Grenade. Il a notamment joué les deux matchs contre Manchester United en huitième de finale d'Europa League. Pour le Daily Mail, City espère plus de 20 millions d'euros pour le Colombien de 23 ans. Plusieurs grands clubs espagnols s'intéressent au milieu de terrain comme l'Atletico Madrid, Valence ou Villarreal. Mais aussi en Premier League où Crystal Palace, Southampton et West Ham gardent un oeil sur sa situation.

Tous ses joueurs pourraient donc rapporter gros. En tout environ 70 millions de livres (Nmecha 15, Porro 15, Harrison 15 Herrera 20). D'autant plus que les Citizens devraient obtenir 15% du transfert de Jadon Sancho lors de son départ de Dortmund. Départ qui est sans cesse reporté à une nouvelle date même s'il souhaite quitter le navire pour l'ennemi de United. L'ailier supersonique est lui estimé à 80 millions de livres sterling soit 90 millions d'euros.

En plus de l'attaquant, Pep Guadriola espère attirer un certain Jack Grealish dans ses filets. Essentiellement car beaucoup de ses ailiers sont convoités. Et qu'il ne leur reste que deux ans de contrat. Il s'agit de joueurs très importants de l'effectif comme Raheem Sterling, Gabriel Jesus (qui évolue plus en pointe) ou Ryad Mahrez qui a des touches en Espagne en cas de non-prolongation. Avec cette arrivée possible, ces stars désireront peut-être partir pour obtenir un nouveau challenge. Une chose est certaine: l'été sera chaud à l'Ethiad Stadium.