À cinq mois de la fin de son contrat à Manchester United, Paul Pogba est désormais libre de négocier avec les équipes de son choix en vue de la saison prochaine. Après six saisons passées avec les Red Devils, le Français est plus que jamais sur le départ. Mais les Mancuniens ne désespèrent pas de prolonger le milieu de terrain, blessé à l'ischio depuis la mi-novembre.

En effet, le Sun évoque un changement d'avis de la part de l'international français qui se verrait bien prolonger son aventure mancunienne si Ralf Rangnick venait à poursuivre en tant que manager du club. Selon la presse britannique, Pogba apprécie le coach allemand et serait enchanter à l'idée de poursuivre sous ses ordres. En tout cas, selon ESPN, la direction de Manchester United a demandé à son joueur de ne pas prendre de décision quant à son avenir avant que le prochain coach ne soit nommé. Parmi les noms qui circulent dans les travées d'Old Trafford, on entend surtout ceux de Erik ten Hag (Ajax) et Mauricio Pochettino (PSG). Sans oublier Rangnick qui pourrait donc rester.

La priorité du PSG

Le choix du nouvel entraîneur des Red Devils sera donc décisif pour relancer le dossier de la prolongation de Pogba à Manchester United. D'autant que le joueur ne manquera pas de recevoir de nombreuses offres très intéressantes dans les prochaines semaines. L'Équipe avait notamment révélé la semaine dernière que le PSG en faisait sa priorité pour le prochain mercato estival : "Leonardo a déjà échangé à plusieurs reprises avec Mino Raiola, l'agent du Français", expliquaient nos confrères le 28 janvier dernier.

Rangnick, arrivé début décembre et qui n'a donc pas encore pu compter sur le Français, ne compte en tout cas pas retenir à tout prix son joueur l'été prochain : "Si un joueur ne veut pas jouer à Manchester United à moyen ou long terme, je ne pense pas que cela ait du sens de le convaincre de changer d'avis", avait-il déjà répondu à la question de savoir s'il souhaitait que le Français prolonge son aventure à Old Trafford. Reste à savoir si Pogba a changé d'avis à ce sujet.

Mais plus que jamais, les cartes sont dans les mains de l'international français pour la suite de sa carrière.