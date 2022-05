Le Real Madrid s'est réveillé avec une belle gueule de bois samedi quand il est apparu comme certain que Kylian Mbappé allait contre toute attente prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Annoncé au Real Madrid, sans doute un peu vite par toute la presse espagnole, l'international français a surpris tout son monde. S'il a motivé, dans une lettre ouverte, son choix de rester à Paris par "une volonté de continuer à grandir au sein du club qui se donne tous les moyens pour atteindre les sommets", le Français touchera également un salaire mirobolant au PSG, de l'ordre de 100M€ par an avec une prime à la signature de 300M€, ce qui a sans doute également fait pencher la balance.

Mais peu importe la raison pour laquelle la star française a radicalement changé d'avis pour finalement prolonger son contrat à Paris, ce revirement de situation laisse le Real Madrid avec un second gros échec en ce début de mercato estival. Il y a quelques jours, Manchester City annonçait en effet la signature d'Erling Haaland pour la saison prochaine alors que le Norvégien était cité avec insistance à la Casa Blanca depuis plusieurs mois.

Pour se relever de ces deux gros couacs inattendus, Florentino Perez s'est déjà remis au travail. Les options sont encore nombreuses pour le club madrilène. Deux d'entre elles mènent à Anfield Road : Mohamed Salah et Sadio Mané qui n'ont plus qu'un an de contrat avec Liverpool et sont donc en position de force pour négocier un transfert. Les deux joueurs ont été informés qu'ils ne pourraient entamer des discussions avec d'autres clubs qu'une fois la saison finie, c'est-à-dire après la finale de la Ligue des Champions qui opposera justement les Reds aux Merengues samedi prochain.

Si Salah devrait prolonger son contrat jusqu'en 2027 selon les médias anglais, Mané ne serait pas contre une nouvelle aventure. Mais Liverpool n'est pas vendeur et le Sénégalais (comme son comparse de l'attaque des Reds) a déjà 30 ans, ce qui pourrait refroidir les Madrilènes. En revanche, l'explosion de Luis Diaz pourrait bien changer la donne à Liverpool et Mané pourrait recevoir un bon de sortie.

Des jeunes et des anciens

Hormis les deux Reds, le Real Madrid sonde également deux jeunes pépites qui ont marqué les esprits cette saison : Darwin Nuñez (Benfica) et Rafael Leao (AC Milan). À 22 ans, l'attaquant uruguayen a inscrit 34 buts en 41 rencontres dont six en dix matchs de Champions League avec Benfica. De quoi susciter de nombreuses convoitises pour le joueur sous contrat jusqu'en 2025 à Lisbonne. La presse espagnole rapporte que le joueur est très apprécié dans les hautes sphères du Real. Mais dans ce dossier, les Madrilènes pourraient se faire dribbler par Manchester United qui s'est rapproché des exigences de Benfica avec un montant approchant les 80 millions d'euros.

Le cas de Rafael Leao est similaire. Avec le Milan AC, le Portugais a brillé cette saison mais les Merengues ne seront une nouvelle fois pas seuls sur le coup. Le PSG et Manchester United ont évalué la possibilité de signer le joueur selon la Gazzetta dello Sport alors que les Rossoneri ont évalué son prix à 100 millions d'euros. La prolongation de Mbappé devrait annihiler les volontés parisiennes de le recruter tant son profil est similaire à celui de l'attaquant français, avec sa vitesse et sa polyvalence sur le front de l'attaque. Autre avantage pour le Real : l'agent de Leao n'est autre que Jorge Mendes, étroitement lié aux Merengues par le passé, notamment lors du passage de Ronaldo à Madrid en 2009.

Une autre possibilité mènerait vers Robert Lewandowski. Le Polonais a l'avantage d'être une solution beaucoup moins couteuse et veut absolument quitter le Bayern Munich cet été. Le Real Madrid pourrait même faire coup double : attirer le buteur allemand toujours au sommet de son art malgré ses 33 ans mais aussi priver le grand rival catalan d'un renfort de choix pour la saison prochaine. Bien qu'il ait été cité avec insistance du côté du Barça ses dernières semaines, Lewandowski aurait donné sa préférence au Real Madrid selon AS. Les Madrilènes pourraient aussi venir chiper Ousmane Dembélé (qui n'a toujours pas prolongé) chez leur rival selon le quotidien espagnol.

© BELGA

Une dernière rumeur, plus insolite, ferait état d'un retour de... Cristiano Ronaldo à Madrid selon certains médias espagnols comme AS ou El Desmarque. Le Portugais n'est pas heureux de son retour à Manchester United et envisagerait un retour en Espagne où il pourrait se retrouver avec Benzema, Modric et Kroos, soit autant de joueurs qu'il avait déjà côtoyés lors de son premier séjour dans la capitale espagnole.

Après les échecs des signatures de Erling Haaland et Kylian Mbappé, le Real Madrid est donc toujours à la recherche de la perle rare pour se renforcer offensivement. Mais pour le journaliste d'AS, Tomas Roncero, "les meilleures signatures sont Vinicius et Rodrygo." Dans son édito paru ce lundi matin, il pointe que le Real Madrid est déjà bien armé pour le futur : "Mbappé ne vaut pas un quart de titre. Madrid et sa glorieuse histoire de 120 ans sont bien au-dessus. Le Real devrait se féliciter de ce qu'il a déjà dans ses rangs. Vinicius est une star mondiale et Rodrygo en sera une dans peu de temps. Le meilleur est à la maison. En fait Kylian Mbappé a rendu service au Real Madrid" Reste à savoir si Florentino Perez l'envisage de cette manière... Réponse dans les prochaines semaines.