Marcelo Biela à l'Athletic Bilbao, cela s'est déjà produit entre 2011 et 2013. "El Loco" avait passé deux saisons à la tête de Bilbao avec un bilan de 43 victoires - 31 nuls - 39 défaites.

Selon le journal espagnol AS, l'Argentin est le favori d'Iñaki Arechabaleta, candidat à la présidentielle de l'Athletic Bilbao dont l'élection aura lieu le 24 juin. Et si Bielsa devient l'entraineur des Leones, il y a un joueur qu'il souhaite absolument avoir dans son effectif.

Un international français que Bielsa désirait déjà en 2011. "Lors de son premier passage, il l’avait déjà demandé au président de l’époque, Josu Urrutia", précise le journal AS. Cet international français n'est autre qu'Antoine Griezmann. Le médian offensif du FC Barcelone vient d'être prêté pour une deuxième année consécutive à l'Atletico de Madrid. Si le Français est en méforme, 27 rencontres sans marquer, il reste la priorité de Bielsa. "Griezmann est le joueur que Marcelo Bielsa affectionne le plus", peut-on lire dans le journal AS.

Giezmann éligible ?

Un détail complique la signature de joueurs à Bilbao: il faut être né dans la région du Pays basque pour pouvoir y jouer. Heureusement pour Bielsa, depuis les années 90, le club a élargi son recrutement aux footballeurs formés dans les clubs du Pays basque. Antoine Griezmann remplit ces conditions puisqu'il a été formé depuis ses 14 ans à la Real Sociedad, l'autre club phare du pays basque.