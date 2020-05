L'Argentin de 27 ans a officiellement signé dans le club parisien.

Après un prêt concluant, cette saison lors de laquelle il a inscrit 20 buts en 31 apparitions sous le maillot parisien, Mauro Icardi est désormais officiellement un joueur du Paris Saint Germain. Le club l'a annoncé ce dimanche mais cette signature n'est en rien une surprise puisque les médias français et italiens avaient déjà laissé présager qu'un accord entre les dirigeants parisiens et intéristes avait été trouvé ce samedi.Le PSG déboursera ainsi 50 millions d'euros pour l'attaquant avec cinq millions possibles en bonus.Une bonne affaire pour les deux clubs, puisque Icardi constituait un remplaçant à moindre coût pour Edinson Cavani alors que l'Inter cherchait à se débarrasser de son encombrant ancien capitaine tout en réalisant une bonne affaire financière. Malgré tout, les négociations entre les deux clubs avaient traîné en raison de l'option d'achat, estimée entre 65 et 70 millions d'euros, jugée trop élevée par les Parisiens.Edinson Cavani, en fin de contrat dans la ville lumière, pourrait quant à lui faire le chemin inverse, en cas de départ de Lautaro Martinez.