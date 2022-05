Déjà champions de France, les joueurs du PSG ont pu bénéficier de plusieurs jours de congé. Les Parisiens en ont donc profité pour quitter la capitale française. Si Neymar a été faire un tour du côté de Barcelone, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont, quant à eux, été se promener dans les rues de Madrid et diner dans un des meilleurs restaurants de la ville.

Il n'en fallait pas plus pour faire fantasmer la presse espagnole à propos de la venue du joueur français au Real. Pour rappel, Kylian Mbappé sera libre de s'engager avec le club de son choix à l'issue de la saison. Le PSG fait tout pour conserver sa pépite mais le Real Madrid semble être en pôle position pour attirer l'attaquant de l'Equipe de France.

Plusieurs quotidiens espagnols ont d'ailleurs fait du cliché partagé par Mbappé sur les réseaux sociaux leur Une, ce mardi.

A commencer par AS. "Bienvenue", titre le journal. "La signature est en bonne voie mais il y a encore des lacunes à combler", confie le quotidien. AS affirme toutefois qu'à Madrid, on s'attend à un rebondissement du côté du PSG, où une offre, encore plus importante que la dernière proposée au clan Mbappé, serait en préparation. Au centre des discussions, il y aurait aussi les droits d'image du joueur.

Le journal espagnol avance que la signature de Mbappé au Real Madrid est prévue début juillet, quand son contrat aura pris fin au PSG (Ndlr: il court jusqu'au 30 juin). Cela permettrait donc au Real, s'il parvient à signer le Français, à l'emmener dans ses valises lors de sa tournée américaine.

"Mbappé à Madrid", titrait de son côté Marca, qui annonçait que rien n'avait changé pour le Real Madrid qui continue à tout faire pour signer le Français lors du prochain mercato. D'après le quotidien, la signature pourrait avoir lieu "bientôt". Mais cela ne devrait toutefois pas être avant le dernier match du PSG en championnat, soit le 21 mai.