L'observatoire du football (CIES) a consacré sa dernière étude hebdomadaire au top 100 des joueurs qui ont la valeur marchande la plus élevée. Pour ce faire, l'organisme se base sur plusieurs critères comme le talent, bien sûr, mais aussi l'âge et le contrat des joueurs.Et puisqu'il vient de prolonger son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé reprend la tête de ce classement avec une valeur estimée à 205 millions d'euros, devant Vinicius Junior (185 millions) et Erling Haaland (152 millions). Les trois attaquants devancent deux jeunes milieux de terrain: Pedri (135 millions) et Bellingham (133 millions).A noter que le défenseur le plus "bankable" est Ruben Dias, avec 110 millions d'euros et que le gardien le mieux classé est Gianluigi Donnarumma (74 millions).Côté belge, seulement trois joueurs font partie du top 100: Romelu Lukaku (48e, 68,8 millions d'euros), Thibaut Courtois (61e et 4e gardien, 62,4 millions) et Kevin De Bruyne (76e, 57,3 millions). Des classements décevants qui s'expliquent par l'âge des trois joueurs, respectivement 29, 30 et presque 31 ans.Seulement quatre joueurs du top 100 n'évoluent pas dans un des cinq grands championnats européens: Darwin Nunez (70,1 millions, Benfica), Julian Alvarez (51,5 millions, River Plate), Antony (51,2 millions, Ajax) et Matheus Nunes (50,4 millions, Sporting Lisbonne).