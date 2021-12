Gardien : L’expérimenté Hugo Lloris

Entre les perches ? Hugo Lloris. Arrivé chez les Spurs en 2012, le gardien français n’a toujours pas prolongé son contrat avec la formation londonienne. Le capitaine de l’équipe de France, âgé de 34 ans, ne souhaite pas faire ses valises pour autant puisqu’il attend toujours une prolongation de contrat selon le journal L’Equipe. Elle serait la bienvenue puisque la Coupe du monde au Qatar approche à grands pas.

Son nouveau coach, Antonio Conte pourrait faciliter les négociations en vue d’une éventuelle prolongation. Affaire à suivre.

Remplaçants : André Onana (Ajax) et Samir Handanovic (Inter Milan)

Défense : une arrière-garde qui a le Blues

Andreas Christensen, Antonio Rüdiger et César Azpilicueta sont tous en fin contrat avec Chelsea. Une situation qui agace leur entraineur Thomas Tuchel. "Je pense que tous ces joueurs savent très bien à quel point nous les apprécions et le grand rôle qu’ils jouent dans nos projets", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Dans l’axe, Antonio Rüdiger est associé à Andreas Christensen. L’Allemand n’a pas encore répondu aux offres formulées par Chelsea. Il est courtisé par le Real Madrid. De son côté, le Danois devrait prolonger dans les prochains jours selon Gianluca Di Marzio, journaliste chez Sky Sports.

César Azpilicueta occupe le couloir droit. Une position que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille connait bien puisqu’il évolue à cette position quand Chelsea joue à quatre derrière. La prolongation du capitaine des Blues n’avance pas. Le Barça, intéressé par le joueur, suit la situation de près.

À gauche, le défenseur lillois Reinildo. Le Mozambicain n’est pas tombé d’accord avec sa direction pour une prolongation de contrat. Il pourrait rebondir en Italie puisque le journaliste italien, Nicolo Schira, explique que le Napoli est intéressé par le joueur.

Remplaçants : Thiago Silva (Chelsea), Jason Denayer (OL), Alessio Romagnoli (Milan), Noussair Mazraoui (Ajax), Niklas Süle (Bayern Munich), Juan Cadrado (Juventus)

Milieu de terrain : un trio complémentaire

En sentinelle ? Franck Kessié. Il n’est toujours pas tombé d’accord avec la direction de l’AC Milan pour prolonger son contrat. Le joueur ivoirien réclame 9 millions d’euros par an alors que le club lombard ne souhaite pas lui offrir plus de 6 millions d’euros. Une situation délicate qui dure depuis des mois. Plusieurs clubs s’intéressent à la situation du numéro 79 rossonero dont le Real Madrid et le PSG.

À 36 ans, Luka Modric fait toujours les beaux jours du Real Madrid. Le Croate est un élément clé de Carlo Ancelotti. L’entraineur italien pousse pour une prolongation du numéro 10 merengue. Les discussions vont dans le bon sens puisqu’une prolongation d’un an serait sur la table selon le journaliste, Fabrizio Romano.

Paul Pogba accompagne le vainqueur du Ballon d’Or 2018 dans ce milieu de terrain. Le joueur de Manchester United n’a toujours pas prolongé chez les Reds Devils. Il aurait des envies de départ. Mais il n’y a pas de souci à se faire pour l’international français.

Selon son agent, Mino Raiola, l’ancien joueur de la Juventus ne manque pas de courtisans. En tout cas, une chose est sûre. Paul Pogba ne devrait pas rester à Manchester United puisque Ralf Rangnick a déclaré au Guardian qu’il ne tentera pas de convaincre le Français de rester au sein du club mancunien.

Remplaçants : Marcelo Brozovic (Inter Milan), Boubacar Kamara (OM), Denis Zakaria (Monchengladbach), Jesse Lingard (Manchester United), Isco (Real Madrid), Remo Freuler (Atalanta)

Attaque : tout en vitesse et en délicatesse

C’est le dossier chaud du prochain mercato ! Kylian Mbappé pourra s’engager avec le club de son choix en janvier prochain. Le numéro 7 du PSG avait déjà averti la direction parisienne sur sa volonté de quitter le club de la capitale en juillet dernier. Longtemps pressenti au Real Madrid, il reste moins deux semaines à Leonardo pour convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG.

En 9, Paulo Dybala. Le joueur de 28 ans n’a toujours pas d’accord officiel avec la Juventus. Mais, cette prolongation de contrat ne devrait pas trop tarder. La Joya a donné un indice sur la suite de sa carrière lors d’une interview à Goal: "Si tu viens à Turin dans les cinq prochaines années, tu me trouveras." Une déclaration qui laisse penser que les deux parties sont proches d’un accord.

A droite ? Ousmane Dembélé. L’ancien joueur du Borussia Dortmund voit son contrat expirer en juin prochain. Ses retards et blessures à répétition n’ont pas fait baisser sa côte en Catalogne. Xavi le considère comme un futur pilier du club blaugrana. Mais c’est financièrement que le bât blesse. Selon le journal Sport, l’entourage du joueur serait trop gourmand. Dans ces conditions, un départ en juin prochain semble inéluctable pour le numéro 11 blaugrana.

Remplaçants : Lorenzo Insigne (Napoli), Alexandre Lacazette (Arsenal), Andrea Belotti (Torino), Angel Di Maria (PSG), Luis Suarez (Atletico Madrid), Divock Origi (Liverpool)