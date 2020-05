Dieumerci Mbokani (34 ans), dans sa résidence à Monaco depuis le début de la crise du corona, ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine.

Vu qu’il y a de l’intérêt du côté de clubs chinois, il met la pression sur l’Antwerp. "L’Antwerp sait ce que je veux : un contrat de deux ans, car je dois penser à mon avenir et à ma famille , dit-il. Le club veut me donner un an. Je veux rester, mais seulement si c’est pour deux ans. J’ai déjà reçu une proposition pour deux ans qui est financièrement plus intéressante venant de Chine. Bien sûr que je suis ouvert à cela. Mais j’espère que l’Antwerp fera quelque chose. J’ai 34 ans, mais regardez en Italie : il y a tellement de joueurs âgés qui marquent encore. Le départ de Bölöni ? C’était un père pour moi. Je ne crois pas que ce soit une bonne décision de le laisser partir ; la même chose vaut pour Bolat. Mais ma situation est indépendante de la leur. Je ne peux pas continuer à attendre."