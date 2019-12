L'attaquant devrait signer dans les prochains jours et vivre son premier entraînement dès ce lundi.

Milan, Bologne, Tottenham, Everton, les pistes explorées ont été nombreuses. Mais c'est finalement bien à l'AC Milan que devrait atterir Zlatan Ibrahimovic. Selon Gianluca Di Marzio, journaliste (très) bien informé de Sky Italia, l'avant-centre suédois et le club lombard sont en train de finaliser les négociations pour un retour d'Ibra à San Siro.

"Ibrahimovic a dit oui à Milan", titre notre confrère sur son site internet. "L'attaquant suédois a décidé de donner son feu vert définitif au club. Celui-ci devrait boucler le dossier entre ce jeudi soir et ce vendredi matin", écrit-il, avant d'ajouter quelques détails sur le contrat qui devrait unir prochainement les Rossoneri et Zlatan. "Ibrahimovic va signer un bail de six mois, jusqu'en juin 2020, avec une option de renouvellement liée à certaines conditions. Le joueur, âgé de trente-huit ans, pourrait même s'entraîner dès ce lundi avec ses nouveaux équipiers.

Passé par Milan lors des saisons 2010/2011 et 2011/2012, Zlatan la grande gueule retrouve l'Europe, après avoir passé deux ans à Los Angeles. Ile retrouve plus particuièrement la Serie A, sur le toit de laquelle il est déjà monté à quatre reprises. Voire six, si on compte les deux scudetti retirés à la Juventus en 2004/2005 et 2005/2006.

Outre ses trois titres avec l'Inter, le buteur avait été sacré lors de sa deuxième année l'AC Milan. C'est la dernière fois que les tifosi milanais étaient conviés à pareille fête...