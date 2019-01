Il l'a annoncé à ses équipiers, son contrat devrait être rehaussé.

Alors que les supporters limbourgeois redoutaient déjà son départ, Alejandro Pozuelo a pris une décision quant à son avenir. Tandis qu'il pouvait parapher un juteux contrat de deux ans et demi à Al Alhi (3M€ net par an), l'espagnol a décidé, après avoir consulté son entourage, de rester à Genk. C'est en tout cas ce qu'il vient d'annoncer à ses équipiers dans le vestiaire limbourgeois. À Al Alhi, on l'a mauvaise d'autant que le club avait mis les 8M€ de la clause libératoire du joueur sur la table. Clause que Genk aimerait effacer du futur contrat de Pozuelo puisque ce dernier va parapher un nouveau bail revu à la hausse. Genk s'assure donc la présence de son médian offensif pour rester compétitif dans la couse au titre.