L'entraîneur du Barça ne sait pas encore de quoi l'avenir de son club sera fait.

Présent au club depuis début janvier, Quique Setien n'a pas vécu une histoire de tout repos. La passe d'armes entre Lionel Messi et Eric Abidal ainsi que les problèmes à la présidence ont laissé des traces. Finalement premier en Liga, l'ancien coach du Bétis Séville a abordé plusieurs sujets lors d'une interview avec la radio RAC1.

Premier sujet : le mercato. Et c'est le flou le plus complet en Catalogne. "Aujourd’hui, nous vivons dans l’incertitude la plus totale. Tous les plans doivent être mis en stand-by. Personne ne sait ce qu’il va se passer. Les conséquences économiques vont chambouler le mercato et tout le reste. Le club travaille sur la possibilité de recruter des joueurs" a-t-il déclaré.

Difficile de parler de mercato au Barça sans évoquer Neymar, la star du PSG. À ce propos, l'Espagnol s'est montré évasif. "Moi j’aime les grands joueurs. Il y en a une dizaine en Europe qui sont extraordinaires. Mais j’aime aussi beaucoup les joueurs que j’ai."

Enfin, selon les médias catalans, le Barça devrait vendre Coutinho pour renflouer un peu les caisses du club. Pour Setien, cela est loin d'être acquis. "Coutinho est un grand joueur que j’apprécie beaucoup. C’est un joueur qui appartient à Barcelone. Il faudra soit payer sa clause libératoire, soit une bonne somme au Barça. Mais moi je compte sur lui pour le début de la prochaine saison. Je ne sais pas ce qu’il veut faire. Je dois discuter avec lui pour connaître ses intentions."