Avec le beau transfert de Ferran Torres, le Barça a lancé les hostilités. Tour d’horizon des joueurs qui animeront le mois de janvier.

Messi, Ronaldo, Lukaku, Sancho, Grealish, Varane, Hakimi, Donnarumma, Depay ou Ramos. La dernière fenêtre de transferts a peut-être été la plus incroyable de l’histoire du football. Quatre mois plus tard, la folie du mercato revient déjà. Avec traditionnellement, en cette période hivernale, une flopée de joueurs prêtés et bradés. Mais aussi quelques gros coups.